В 2026 году уйдет на патрулирование ядерная субмарина КНДР, построенная с помощью России

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Масштабы кораблестроения Северной Кореи потрясают воображение.

Масштабы кораблестроения Северной Кореи потрясают воображение.

Гигантский подводный корабль будет грозить Америке.

Эксперты подозревают, что Пхеньян получал технологическую помощь в строительстве подводной лодки от России в обмен на отправку войск и оружия для войны против Украины.

В Северной Корее показали первый 8700-тонную атомную подводную лодку. Государственное агентство KCNA показало, как его осматривает лидер КНДР Ким Чен Ын. Западные СМИ пишут, что Россия могла помочь со строительством субмарины.

Ким Чен Ыну доложили о ходе работ по возведению лодки. Отмечается, что ее строительство – одна из пяти основных задач развития обороноспособности КНДР и часть модернизации военно-морского флота.

На строительство подводной лодки Ким Чен Ын прибыл смотреть с дочерью Чжу Э и рядом чиновников. Он заявил, что завершение строительства нового атомного подводного лодки станет "эпохальным и решающим изменением", которое укрепит уверенность КНДР в себе и ее противников в вопросе сдерживания войны.

КНДР, по словам Ким Чен Ына, строит многочисленные ударные эсминцы и атомные подводные лодки и работает над ускорением строительства, чтобы оснастить корабли различным вооружением.

Эксперт по северокорейской армии из Корейского института национального объединения Хон Мин сказал NYT, что завершенный и сваренный корпус, который виден на фото, указывает на то, что подводная лодка уже может быть оснащена ядерным реактором.

По внешнему виду субмарина напоминает российские лодки типа "Дельфин" (в классификации НАТО - Delta).

Submarine_Delta_IV_class.jpg

Эксперт подозревает, что КНДР получала технологическую помощь в строительстве лодки от России в обмен на отправку войск и оружия для войны против Украины.

#Украина #КНДР #ядерное оружие #Ким Чен Ын #геополитика #подводная лодка #Россия
