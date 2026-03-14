"На Латвию уже нельзя смотреть так же, как десять лет назад, когда она могла показаться легкой целью. Страна существенно укрепила свои военные способности, развила сотрудничество с союзниками и совершенствовала оборонные планы", - заявил в эфире программы Латвийского радио «Бульвар свободы» командующий Национальными вооруженными силами (НВС), генерал-майор Каспарс Пуданс.

В интервью Латвийскому радио генерал Пуданс не исключил, что при определенных обстоятельствах "Россия может начать искать следующую жертву" и в этом списке вполне может оказаться Латвия.

"Если мы вместе сможем заставить их [Кремль] пересмотреть свою способность продолжать войну на Украине, и они придумают какие-то аргументы, как защитить свой режим от вопросов русского народа и внутренних волнений о том, почему они четыре года это делали, и Россия все-таки пойдет на уступки — оттянет часть сил назад, то ее мои опасения в том, что, зная тот режим, чтобы успокоить свой народ и показать, что все продолжается, а также, чтобы продолжать поддерживать свою военную индустрию, ну этот российский режим может искать следующую жертву, и понятно, что и географически, и исторически мы - это то одно направление, на которое можно смотреть", - полагает командир Национальных вооруженных сил. Однако он уверен, что Латвия нынче уже для России является твердым орешком.

"Я бы сказал, что на нас уже нельзя смотреть так, как еще 10 лет назад, когда, может быть, мы показались бы легкой мишенью.

Сейчас это невозможно сделать. Мы выстраивали свои военные способности, развивали сотрудничество с союзниками, которые есть и здесь, мы гораздо конкретнее разрабатывали и тренировали и свои планы, и знаем, что можем делать.

Определенно, нам еще есть, куда развиваться, но против тех сил, которые сейчас Россия могла бы направить на нас, – если бы они так решили, мы могли бы бороться", - считает генерал.

Оценивая происходящее на Украине, генерал Пуданс сравнил ситуацию на фронте "в какой-то степени с тактикой первой мировой войны. Разница лишь в том, что на месте артиллерии между минометами сейчас обстреливаются дроны, сражающиеся между собой, но по-прежнему сами силы сидят каждый в своем бункере, в своем окопе. Это то, чего обе стороны не хотят. Одна сторона хочет вернуть свои территории, свою независимость, другая хочет получить и еще дополнительно оккупировать территории".