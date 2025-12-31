Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генпрокурор Ирана обещает принять меры, если протесты дестабилизируют страну 1 223

В мире
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Генпрокурор Ирана обещает принять меры, если протесты дестабилизируют страну

Генеральный прокурор Ирана заявляет, что экономические протесты, охватившие страну, законны, но любая попытка создать угрозу безопасности встретит “решительный отпор”.

“Мирные протесты, направленные на поддержание средств к существованию, являются частью социальных и понятных реалий”, — заявил Мохаммад Мовахед-Азад государственным СМИ.

“Любая попытка превратить экономические протесты в инструмент обеспечения безопасности, уничтожения государственной собственности или реализации сценариев, разработанных извне, неизбежно встретит законный, соразмерный и решительный ответ”.

В Иране продолжаются массовые протесты, на фоне которых с обращением к гражданам выступил Реза Пехлеви — сын последнего иранского шаха. В своем заявлении он призвал население страны к участию в общенациональных забастовках и уличных акциях.

Пехлеви обратился к представителям различных социальных и профессиональных групп, включая государственных служащих, работников энергетического и транспортного секторов, водителей грузовиков, медицинский персонал, учителей, ученых, предпринимателей, промышленников, пенсионеров, а также людей, потерявших имущество. Он подчеркнул необходимость объединения усилий и заявил, что ключевым элементом протестного движения сейчас является массовый выход людей на улицы.

На фоне продолжающихся акций в уличных лозунгах все чаще звучат призывы к возвращению в Иран шахской власти. Эти настроения становятся заметной частью протестной риторики.

В среду,31 декабря к протестам присоединились профсоюзы водителей грузовиков, которые считаются одной из наиболее влиятельных и организованных групп в иранском обществе. Их участие, по мнению наблюдателей, может существенно усилить давление на власти.

Одновременно иранское правительство объявило о закрытии государственных учреждений сразу в 25 провинциях страны. Этот шаг был назван необычным, а официальной причиной власти указали “необычно холодную погоду”. Однако решение было принято на фоне продолжающихся протестов, что вызвало дополнительные вопросы и обсуждения внутри страны.

Читайте нас также:
#Иран #протесты #профсоюзы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го декабря

    И тут торчат пейсы граждан Израиля и США,желающих вернуть Шаха,который был прозападным и проамериканских,а значит произраильским. Такие же пейсы торчали на Майдане. Уж лучше исламское государство и баланс ,чем то,что Иран будет под контролем нацистско-фашистского государства. Ничего хорошего миру это не принесет . Дай бог ,чтобы аятолла не уподобился Януковичу,да и Путин уже оказать влияния не может. Иран давно понял ,на чьей стороне израильтянин Путин...

    3
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Допрос подозреваемых в повреждении морского кабеля будет продолжен
Изображение к статье: «Полной международной изоляции России не произошло». Ринкевич признал очевидное
Изображение к статье: В США рассказали о проблемах программы F-35
Изображение к статье: Почему старый мир не вернется и что с этим делать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: В новогоднюю ночь Таллин остался без воды: виновато редкое явление
ЧП и криминал
Изображение к статье: Остающиеся в РФ немецкие фирмы не намерены уходить - опрос
В мире
Изображение к статье: Умер муж экс-президента Вайры Вике-Фрейберги
Политика
2
Изображение к статье: А это не опасно? Рижская дума объясняет треугольные «бассейны» на новой набережной
Политика
Изображение к статье: Трамп рассказал о своем здоровье и образе жизни
Lifenews
Изображение к статье: Denza - это стильный китайский бренд. Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео