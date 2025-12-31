“Мирные протесты, направленные на поддержание средств к существованию, являются частью социальных и понятных реалий”, — заявил Мохаммад Мовахед-Азад государственным СМИ.

“Любая попытка превратить экономические протесты в инструмент обеспечения безопасности, уничтожения государственной собственности или реализации сценариев, разработанных извне, неизбежно встретит законный, соразмерный и решительный ответ”.

В Иране продолжаются массовые протесты, на фоне которых с обращением к гражданам выступил Реза Пехлеви — сын последнего иранского шаха. В своем заявлении он призвал население страны к участию в общенациональных забастовках и уличных акциях.

Пехлеви обратился к представителям различных социальных и профессиональных групп, включая государственных служащих, работников энергетического и транспортного секторов, водителей грузовиков, медицинский персонал, учителей, ученых, предпринимателей, промышленников, пенсионеров, а также людей, потерявших имущество. Он подчеркнул необходимость объединения усилий и заявил, что ключевым элементом протестного движения сейчас является массовый выход людей на улицы.

На фоне продолжающихся акций в уличных лозунгах все чаще звучат призывы к возвращению в Иран шахской власти. Эти настроения становятся заметной частью протестной риторики.

В среду,31 декабря к протестам присоединились профсоюзы водителей грузовиков, которые считаются одной из наиболее влиятельных и организованных групп в иранском обществе. Их участие, по мнению наблюдателей, может существенно усилить давление на власти.

Одновременно иранское правительство объявило о закрытии государственных учреждений сразу в 25 провинциях страны. Этот шаг был назван необычным, а официальной причиной власти указали “необычно холодную погоду”. Однако решение было принято на фоне продолжающихся протестов, что вызвало дополнительные вопросы и обсуждения внутри страны.