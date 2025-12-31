2026 год обещает стать увлекательным годом для космических миссий: от «года Луны» до открытия «истории всей Солнечной системы». Вот на что стоит обратить внимание.

В первой половине года четыре астронавта совершат облёт Луны впервые со времён миссий Apollo конца 1960-х. Цель: начать испытания корабля Orion, на котором они будут лететь, в рамках подготовки к будущей высадке людей на Луну.

Внимание будет приковано и к Китаю: летом страна отправит астронавтов в самые тёмные уголки Луны в поисках подсказок, что жизнь когда-нибудь сможет там существовать.

Европейское космическое агентство (ESA) запустит миссию, чтобы выяснить, могут ли люди защитить Землю от астероидов. Оно также выведет на орбиту аппарат для изучения магнитного поля Земли и запустит вторую орбитальную миссию к Меркурию.

Вот ключевые космические миссии 2026 года, за которыми стоит следить.

Четыре астронавта облетят Луну в миссии Artemis II

2026 год станет «годом Луны», по словам Моники Грейди, профессора планетологии и космических наук Открытого университета Великобритании.

В этом году будет две крупные лунные миссии, на которые стоит обратить внимание. Первая миссия: Artemis II, в рамках которой три американских астронавта и один канадец совершат 10-дневный облёт Луны.

Астронавты проверят ключевые системы жизнеобеспечения корабля Orion в подготовке к будущей высадке людей на Луну.

Астронавты отправятся примерно на 4 700 миль (более 7 500 километров) за пределы обратной стороны Луны; оттуда они увидят Землю и Луну из иллюминаторов корабля.

По словам Грейди, это важный момент: астронавты впервые окажутся так близко к Луне со времён миссий Apollo в 1960-х и 70-х.​

«Это действительно большое событие», сказала Грейди. «И, как надеются, это станет заключительной миссией подготовки к возвращению астронавтов на Луну».

Китайский вариант лунной высадки

Вторая лунная миссия, привлекающая внимание в 2026 году: Chang’e 7, в рамках которой китайские астронавты изучать южный полюс Луны.

​В миссии будет задействован «хоппер», аппарат, который будет перепрыгивать из освещённых областей в затенённые кратеры в поисках льда, воды или «летучих веществ», говорится в пресс-релизе.

Тан Юхуа, заместитель главного конструктора миссии Chang'e-7, сообщил государственным СМИ, что обнаружение льда на южном полюсе Луны может заметно сократить стоимость и время доставки воды с Земли для более длительных миссий на Марс и дальше.

Китай рассчитывает, что миссия даст несколько технологических прорывов, например использование интеллектуальных роботов для разведки суровых полярных районов Луны.

Это также шанс для Китая укрепить международные связи. Пекин заявил, что миссия Chang’e 7 возьмёт на борт шесть полезных нагрузок из Египта, Бахрейна, Италии, России, Швейцарии, Таиланда и Международной ассоциации лунной обсерватории.

«Расследование места столкновения» ради планетарной защиты

Осенью ESA исследует астероид, чтобы улучшить наземную систему защиты от будущих объектов, которые могут столкнуться с нашей планетой.

В 2024 году ESA отправило аппарат для изучения места воздействия на астероиде, куда Соединённые Штаты в 2022 году намеренно направили космический корабль. Аппарат прибудет к месту столкновения в ноябре, чтобы измерить размер кратера, который корабль оставил на Диморфосе.

Эта миссия является продолжением теста NASA DART (DART), запущенного к Диморфосу, небольшой луне, вращающейся вокруг астероида под названием Дидим.

Цель той миссии была понять, насколько эффективно аппараты могут защитить людей от объектов, направляющихся к Земле.

По словам ESA, учёные смогут использовать новые данные, которые вернёт миссия Hera, чтобы совершенствовать технологии отклонения астероидов на случай, если они когда-либо пригодятся.

Измерение «магнитосферы» Земли

Европейские учёные готовят миссию на апрель или май, которая сделает детальные рентгеновские снимки магнитной оболочки Земли.

Магнитосфера защищает Землю и всех на ней от потоков заряженных частиц, называемых солнечным ветром.

«Без магнитосферы жизнь на планете Земля не смогла бы существовать», отметили в ESA.

Миссия Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) mission выведет на орбиту трёхметровый аппарат, оснащённый системами слежения и бортовыми антеннами. Аппарат будет отслеживать, как, где и когда солнечный ветер взаимодействует с нашей планетой.

Миссия SMILE поможет учёным закрыть пробелы в понимании процессов в Солнечной системе и поможет в будущем сохранять безопасность технологий и астронавтов, по данным ESA.

Во время миссии аппарат поднимется на высоту до 121 000 километров над Северным полюсом, то есть на треть пути к Луне. Он также будет собирать до 45 часов за орбиту непрерывных наблюдений мягкого рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

Миссия к Меркурию

Также в 2026 году европейские и японские орбитальные аппараты впервые выйдут на орбиту Меркурия.

По данным ESA, Меркурий считается наименее изученной планетой в Солнечной системе, поскольку к Солнцу сложно подвести аппараты, не подвергая их мощному гравитационному притяжению.

Так называемая миссия BepiColombo уже передала учёным некоторые данные по многочисленным пролётам, выполненным с момента запуска в 2018 году. Однако в 2026-м аппараты впервые войдут в орбиту планеты.

Когда два орбитальных аппарата выйдут на орбиту, они будут фиксировать информацию о магнитной среде планеты и её внутреннем ядре. Они также составят глобальные карты поверхности планеты.

Информация, которую ESA соберёт на Меркурии, «прольёт свет на историю всей Солнечной системы», отмечают в агентстве.