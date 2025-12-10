Baltijas balss logotype
На фигуранта украинского коррупционного скандала Миндича покушались в Израиле - Коломойский 1 539

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: На фигуранта украинского коррупционного скандала Миндича покушались в Израиле - Коломойский

На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела "Мидас", якобы совершили покушение.

Как сообщает "Суспильне", об этом во время судебного заседания заявил Игорь Коломойский.

Коломойский во время рассмотрения апелляции на меру пресечения подчеркнул, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.

"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.

Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.

Информация от израильских властей по этому делу не поступала.

Напомним - Тимур Миндич, украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал 95», известный своими тесными связями с президентом Владимиром Зеленским, которого он знал еще до его избрания. Он фигурирует в коррупционных расследованиях в Украине, обвиняется в «теневом кураторстве» в энергетической и оборонной сферах, а в ноябре 2025 года бежал из страны на фоне обысков, связанных с делом о хищениях.

Читайте нас также:
#Израиль #преступность #покушение
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Самое интересное,что́ Коломойскому не дадут выступить .Уже и автозак ломался,и судья заболевал😀 Как бы и сам Коломойша не отошёл в мир иной-многое знает,главный организатор Майдана и нацбатальонов...Знает побольше Миндича,но Нетаньяху и британцам он пока нужен .Коломойша же совсем не прост...Может боятся,что многое всплывёт после его смерти ,а это бомба для Израиля и остальных сионистов мира... Высылкой из стран не отделаются 😈👽🔯

    4
    1

