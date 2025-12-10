Как сообщает "Суспильне", об этом во время судебного заседания заявил Игорь Коломойский.

Коломойский во время рассмотрения апелляции на меру пресечения подчеркнул, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.

"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.

Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.

Информация от израильских властей по этому делу не поступала.

Напомним - Тимур Миндич, украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал 95», известный своими тесными связями с президентом Владимиром Зеленским, которого он знал еще до его избрания. Он фигурирует в коррупционных расследованиях в Украине, обвиняется в «теневом кураторстве» в энергетической и оборонной сферах, а в ноябре 2025 года бежал из страны на фоне обысков, связанных с делом о хищениях.