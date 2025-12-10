На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела "Мидас", якобы совершили покушение.
Как сообщает "Суспильне", об этом во время судебного заседания заявил Игорь Коломойский.
Коломойский во время рассмотрения апелляции на меру пресечения подчеркнул, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.
"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.
Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.
Информация от израильских властей по этому делу не поступала.
Напомним - Тимур Миндич, украинский бизнесмен, кинопродюсер и совладелец студии «Квартал 95», известный своими тесными связями с президентом Владимиром Зеленским, которого он знал еще до его избрания. Он фигурирует в коррупционных расследованиях в Украине, обвиняется в «теневом кураторстве» в энергетической и оборонной сферах, а в ноябре 2025 года бежал из страны на фоне обысков, связанных с делом о хищениях.
