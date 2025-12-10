ЮНЕСКО включила итальянскую кухню в список мирового культурного наследия. Национальная кулинария впервые в мире была удостоена такой чести.

Итальянскую кухню включили в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Она стала первой кухней в мире, признанной этой организацией ООН в полном объеме.

Ранее в список вносили только отдельные рецепты или блюда, но не всю национальную традиционную кухню.

Решение об этом было принято единогласно в среду на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на сессии в Нью-Дели.

Согласно решению, итальянская кухня — это "культурное и социальное сочетание кулинарных традиций", "способ заботы о себе и других, выражения любви и открытия своих культурных корней, предлагающий сообществам возможность поделиться своей историей и описать окружающий их мир".

В заключении Комитета подчеркивается, что итальянская кулинария сочетает "устойчивое развитие с биокультурным разнообразием".

"Это рекорд, которым мы гордимся. Кухня — наш самый грозный посол", — подчеркнула премьер-министр Италии Джорджа Мелони в видеообращении к Комитету ЮНЕСКО.

"Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность. Для нас, итальянцев, кухня — это больше, чем просто еда или набор рецептов. Это гораздо больше: это культура, традиции, труд и богатство", — добавила она.

Италия — рекордсмен по числу объектов списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ранее в список нематериального наследия было включено мастерство неаполитанского приготовления пиццы ("пиццайоло").