В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз? 0 5048

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Торнякалнсе снова прогремел взрыв. Где на этот раз?
ФОТО: LETA

Спокойный рабочий день на комплектационной базе «Latvijas dzelzceļš» во вторник около 13:00 был прерван мощным взрывом, в результате которого вылетели несколько дверей на первом этаже. После прибытия спасателей рабочий день для сотрудников технического здания был завершён, сообщает передача Degpunktā (TV3).

У базы «Latvijas dzelzceļš» в Торнякалнсе собрались несколько пожарных и аварийных машин. Работа спасателей уже завершена, а сотрудники здания спешат установить обратно вырванные ворота и двери.

Прибыв на место происшествия, было установлено, что произошёл взрыв, в результате которого были выбиты двери в котельной и соседних помещениях. Также произошло возгорание гранул внутри и снаружи бункера на площади около 10 м².

Пожарные отмечают, что в ходе данного вызова с повышенными трудностями они не столкнулись. Было незначительное задымление, и из здания были эвакуированы люди.

Сотрудники здания рассказывают, что взрыв котла был слышен по всему комплексу, а при входе в задымлённое помещение ничего не было видно, и потушить пламя своими силами было невозможно. Причина происшествия пока неизвестна — её продолжат выяснять эксперты. Нарушена и рабочая рутина сотрудников: в здании отключено электричество, и какое-то время работать в нём в полном объёме будет невозможно.

TV3

#пожар #взрыв #эвакуация #спасатели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
16
5
5
6
0
1

Оставить комментарий

