Подсчитано, сколько человек погибло в результате вторжения США в Венесуэлу. Цифра впечатляет 1 3281

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсчитано, сколько человек погибло в результате вторжения США в Венесуэлу. Цифра впечатляет
ФОТО: Youtube

В результате вторжения США в Венесуэлу, в ходе которого в субботу был захвачен лидер страны Николас Мадуро, погибли сотни людей, ещё десятки получили ранения, заявил в среду министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"На данный момент — и я подчёркиваю, на данный момент — насчитывается 100 погибших и примерно столько же раненых. Нападение на нашу страну было ужасающим", — сказал Кабельо в эфире государственного телевидения.

Министр добавил, что Мадуро и его супруга Силия Флорес во время захвата получили ранения, но "идут на поправку". На этой неделе, представ перед судом в Нью-Йорке, Мадуро и его жена смогли самостоятельно передвигаться.

Во вторник сообщалось, что в ходе рейда, проведённого США, были убиты 55 кубинских и венесуэльских военнослужащих. Мадуро, как и прежний лидер Венесуэлы Уго Чавес, нанимал кубинских военных для своей охраны.

#США #война #Венесуэла #рейд #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    8-го января

    Цифра не очень то и большая,если сравнивать с той,сколько мирных людей убил Нетаньяху и Израиль в Палестине.Десятки тысяч мирных людей-женщин и детей... И кто это поддерживает -тот не заслуживает жизни..🔯😈👽

    20
    8

