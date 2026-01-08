Кадр из фильма "Ветреная река"
Зима - это не только праздники и теплые вечера у камина, но и идеальная пора для просмотра атмосферных триллеров, которые заставляют зрителя волноваться за судьбу главного героя. Подготовили подборку из четырех зимних триллеров, которые точно держат в напряжении от первой до последней минуты.
"Ветреная река"
Сотрудник службы охраны дикой природы помогает новому агенту ФБР расследовать убийство молодой женщины в индейской резервации в штате Вайоминг.
"Бессонница"
Два детектива из Лос-Анджелеса прилетают на Аляску, чтобы расследовать обстоятельства убийства молодой девушки. У местной полиции есть одна версия, однако прибывшие считают, что дело гораздо более запутанное.
"Замерзшие"
Трое лыжников, застрявших на кресельном подъемнике, вынуждены делать выбор, который оказывается опаснее, чем остаться на месте и замерзнуть насмерть.
"Серый"
После авиакатастрофы на Аляске шестеро нефтяников под руководством опытного охотника пытаются выжить, но стая безжалостных волков преследует их на каждом шагу.
