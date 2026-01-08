Служба государственной безопасности (СГБ) предложила прокуратуре начать уголовное преследование в отношении гражданина Латвии за незаконный сбор сведений о латвийских военных объектах, в том числе о складах вооружений, по заданию Главного разведывательного управления России (ГРУ), сообщили агентству LETA в службе.

Как уже сообщалось, подозреваемого СГБ задержала 27 августа прошлого года. Уголовный процесс в отношении него был начат 21 августа в соответствии со статьёй Уголовного закона о шпионаже.

В ходе расследования СГБ установила несколько эпизодов получения и передачи разведывательной информации по заданию ГРУ. Служба выяснила, что мужчина передавал российской разведке сведения о местонахождении, планировке и мерах безопасности различных военных объектов Латвии. Среди них были и склады вооружений.

Также расследование СГБ показало, что подозреваемый предоставлял российской разведке информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих, а также о присутствии военных других стран НАТО на конкретных военных объектах в Латвии.

Согласно имеющейся у СГБ информации, мужчина передавал российской разведке и другие сведения, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

В ходе расследования СГБ установлено, что разведывательная деятельность подозреваемого координировалась с использованием онлайн-приложения для общения "Telegram". Это же приложение использовалось для передачи разведывательной информации российской спецслужбе.

В качестве меры пресечения в отношении подозреваемого избрано заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что СГБ провела процессуальные действия в четырёх объектах в Риге и её окрестностях, связанных с данным лицом.

Подозреваемый не являлся должностным лицом.