Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что хочет увеличить оборонный бюджет США на следующий год на 50% — до 1,5 триллиона долларов, чтобы справиться с «тревожным и опасным временем», пишет LETA со ссылкой на AFP.

С момента возвращения на пост президента Трамп часто использовал армию США — в том числе для нанесения ударов по повстанцам-хуситам в Йемене, атак на ядерные объекты Ирана и суда с наркотиками из Венесуэлы, а также рейда, в ходе которого был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я определил, что на благо нашей страны, особенно в это очень тревожное и опасное время, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а 1,5 триллиона», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Это позволит нам построить “армию мечты”, которую мы давно заслуживаем, и, что самое главное, обеспечит нашу безопасность — независимо от того, кто наш враг», — сказал президент.

Трамп отметил, что увеличение бюджета станет возможным благодаря доходам от таможенных тарифов, введённых им как в отношении дружественных, так и в отношении враждебных государств.

США уже являются страной с крупнейшими военными расходами в мире. Их увеличение до 1,5 триллиона долларов ещё больше усилит отрыв США от таких соперников, как Китай и Россия, однако может также спровоцировать гонку вооружений с этими странами.