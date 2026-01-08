Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США на 50% — до 1,5 триллиона долларов 2 230

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп хочет увеличить оборонный бюджет США на 50% — до 1,5 триллиона долларов

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что хочет увеличить оборонный бюджет США на следующий год на 50% — до 1,5 триллиона долларов, чтобы справиться с «тревожным и опасным временем», пишет LETA со ссылкой на AFP.

С момента возвращения на пост президента Трамп часто использовал армию США — в том числе для нанесения ударов по повстанцам-хуситам в Йемене, атак на ядерные объекты Ирана и суда с наркотиками из Венесуэлы, а также рейда, в ходе которого был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я определил, что на благо нашей страны, особенно в это очень тревожное и опасное время, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не один триллион долларов, а 1,5 триллиона», — заявил Трамп на своей платформе Truth Social.

«Это позволит нам построить “армию мечты”, которую мы давно заслуживаем, и, что самое главное, обеспечит нашу безопасность — независимо от того, кто наш враг», — сказал президент.

Трамп отметил, что увеличение бюджета станет возможным благодаря доходам от таможенных тарифов, введённых им как в отношении дружественных, так и в отношении враждебных государств.

США уже являются страной с крупнейшими военными расходами в мире. Их увеличение до 1,5 триллиона долларов ещё больше усилит отрыв США от таких соперников, как Китай и Россия, однако может также спровоцировать гонку вооружений с этими странами.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #геополитика #военные расходы #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
3
0

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    8-го января

    Трамп -это фигура номинальная каким был и Гитлер,за которым стояли самые богатые евреи мира.Основным фюрером в тени является Нетаньяху и стоящие опять же за ним богатейшие евреи мира. История повторяется? Да и Холокост как то подзабылся...😀 Евреям надо бы приготовиться.

    3
    3
  • АП
    Алексей Попович
    8-го января

    Ну вот, все думали, что Путин начнет 3 Мировую, а ее начнет Трамп. Думаю, Дания уже может расслабить булки и смириться с потерей Гренландии, а вот Канаде, стоило бы напрячься.

    6
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Последствия удара 5 января.
Изображение к статье: Мерц о том, что он думает о решимости Франции и Англии отправить войска на Украину
Изображение к статье: В Германии резко возросло число банкротств крупных компаний
Изображение к статье: Задержание танкера: как изменятся отношения России и США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews
Изображение к статье: Самое лучшее место для плодотворной работы - организма. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Человек против младенца»: новый хит от Netflix бьет рекорды
Культура &
Изображение к статье: «Крысиные бега»: актёр Ивар Аузиньш рассказал о шокирующем опыте при оформлении документов о смерти
Наша Латвия
Изображение к статье: Даугавпилс в связи с уменьшением числа детей пересмотрит сеть дошкольного образования
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти США рассматривают возможность выплат жителям Гренландии для получения их поддержки
В мире
Изображение к статье: Николь Кидман и Кит Урбан официально завершили 19-летний брак
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео