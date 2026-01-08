Baltijas balss logotype
Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум о выходе Соединённых Штатов из 66 международных организаций, поскольку они "больше не служат интересам американцев", сообщила администрация Белого дома, пишет LETA со ссылкой на AFP.

США выйдут из 31 организации в системе ООН и 35 организаций вне её, говорится в заявлении Белого дома на платформе X, без уточнения названий этих структур.

Ранее, во время своего второго президентского срока, Трамп уже добился выхода США из ряда международных организаций.

В подписанном в среду меморандуме все 66 международных организаций названы "противоречащими интересам Соединённых Штатов".

Наиболее значимой из них является Рамочная конвенция ООН об изменении климата (UNFCCC), принятая в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро и являющаяся основой всех ключевых международных соглашений в сфере борьбы с изменением климата.

Трамп, который в своей внутренней политике поддерживает использование ископаемого топлива, открыто ставит под сомнение влияние человеческой деятельности на глобальное потепление и в сентябре на саммите высокого уровня ООН назвал климатическую науку "шуткой".

С момента возвращения на пост президента он уже обеспечил выход США из Парижского соглашения по климату. Он также делал это во время своего первого срока, но позже президент Джо Байден отменил это решение.

В меморандуме говорится, что США выйдут из Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) и других организаций, связанных с климатом, среди которых Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), "UN Oceans" и "UN Water".

Среди упомянутых в документе организаций также Фонд народонаселения ООН (UNFPA), цель которого — снижение демографических проблем в мире с особым вниманием к репродуктивному здоровью и улучшению качества жизни в контексте устойчивого развития, а также Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

#климат #США #ООН #Дональд Трамп #изменение климата #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го января

    Показушная фуйня. С глобалистами он прекрасно васькается. Блекроки, гейцы и прочая перхоть у него в корешах.

    5
    0
  • АП
    Алексей Попович
    8-го января

    Давно пора. Большинство этих организаций толком ничего не делают, только деньги высасывают из бюджетов стран, чтобы содержать кучу чиноаников- дармоедов. А наши то дураки, только и думают, куда бы ещё вступить, чтобы выбросить на ветер деньги налогоплательщиков.

    105
    4

