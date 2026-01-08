Baltijas balss logotype
Венесуэла за доходы от продажи нефти будет покупать только товары производства США - Трамп 1 369

В мире
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Венесуэла за доходы от продажи нефти будет покупать только товары производства США - Трамп
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла за деньги, полученные от продажи нефти по новому соглашению, будет закупать исключительно произведённые в США товары, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«Меня только что проинформировали, что Венесуэла за деньги, которые она получит по нашему новому нефтяному соглашению, будет приобретать исключительно товары, произведённые в Америке», — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Он указал, что закупки будут включать американскую сельскохозяйственную продукцию, медикаменты, медицинское оборудование, а также устройства для модернизации энергетического сектора Венесуэлы.

«Венесуэла обязуется вести дела с Соединёнными Штатами как со своим главным партнёром», — заявил Трамп.

«Разумный выбор, и это очень хорошо как для народа Венесуэлы, так и для Соединённых Штатов», — добавил он.

Вашингтон решил смягчить некоторые санкции против Венесуэлы, чтобы позволить транспортировку и продажу венесуэльской нефти на мировом рынке.

Министерство энергетики США в среду сообщило, что снимет некоторые ограничения, не уточнив, какие именно санкции будут отменены и когда изменения вступят в силу.

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA, в свою очередь, заявила, что начала переговоры с США о продаже венесуэльской нефти.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует взять под контроль дальнейшую продажу венесуэльской нефти после военной операции США на прошлых выходных, в ходе которой был захвачен и доставлен в США для суда по обвинению в наркоторроризме авторитарный лидер Николас Мадуро.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США будут продавать венесуэльскую нефть «на неопределённый срок», начиная с имеющихся запасов сырой нефти, а затем и с вновь добываемой нефти.

На энергетической конференции во Флориде Райт также сказал, что долгосрочной целью является полное восстановление деятельности крупнейших американских энергетических компаний в Венесуэле.

На этой неделе Трамп сообщил, что временное правительство Венесуэлы передаст США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, подпадающей под санкции. Она будет продана по рыночным ценам, а Трамп лично проконтролирует поступления, чтобы убедиться, что они используются «на благо народов Венесуэлы и США».

Экспорт нефти является основным источником дохода венесуэльского правительства. В последние годы крупнейшим покупателем венесуэльской нефти был Китай.

#США #нефть #санкции #торговля #энергетика #Венесуэла #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ТК
    Тото Кутунио
    8-го января

    Отлично! Цены можно влепить любые. Демократичненько. Латвия поддерживает двумя руками и одну ножку приподнимает.

    5
    2

