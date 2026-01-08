Baltijas balss logotype
Происхождение видов: имели ли кошки и собаки общего предка

Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Происхождение видов: имели ли кошки и собаки общего предка

У всех живых существ на Земле действительно был общий предок. Это также касается сухопутных млекопитающих хищников.

 

Одним из возможных предков кошек и собак считается Dormaalocyon latouri, который обитал около 55 миллионов лет назад. Этот небольшой зверек весил не более одного килограмма и питался насекомыми и мелкими млекопитающими.

Останки этого существа, в основном проводившего время на деревьях, были найдены в Бельгии. Его древесный образ жизни подтверждается особенностями строения лодыжек. Известно, что млекопитающие произошли от звероящеров, которые в эпоху динозавров уменьшились в размерах и вели преимущественно норный образ жизни.

С течением времени они начали увеличиваться в размерах и дали жизнь таким гигантам, как киты, слоны и львы.

