Для бодрости духа и тела: 5 способов перестать клевать носом зимой 0 171

Люблю!
Дата публикации: 08.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Для бодрости духа и тела: 5 способов перестать клевать носом зимой

Зимой дневная сонливость становится почти фоновым состоянием. Короткий световой день, плотная еда, теплые помещения и замедленный ритм делают свое дело.

Но невозможно постоянно заливать в себя литры кофе — во-первых, это не так чтобы полезно. Во-вторых, взбодриться можно и без кофеина — мягко и физиологично. Рассказываем, что делать, когда вам надоело зевать, да дел еще невпроворот.

Утренний свет, даже если его почти нет

Организм ориентируется не на часы, а на свет. Даже пасмурное зимнее утро важно «поймать» глазами. Сразу после пробуждения стоит открыть шторы, выйти на балкон или на короткую прогулку. Это снижает уровень мелатонина и дает сигнал нервной системе, что день начался. Регулярный контакт с утренним светом уменьшает дневную вялость заметнее, чем дополнительный сон.

Белково-жировый завтрак вместо углеводного

После сладкого или мучного завтрака энергия резко поднимается и так же резко падает. Это одна из частых причин сонливости уже к полудню. Завтрак с белком и жирами стабилизирует уровень глюкозы и дает более ровное состояние бодрости. Яйца, рыба, творог, орехи или авокадо работают лучше, чем каша с сахаром или выпечка.

Движение каждые полтора часа

Зимой тело быстро становится напряженным, особенно при сидячей работе. Короткое движение — пройтись, потянуться, сделать несколько приседаний — активирует кровообращение и улучшает снабжение мозга кислородом. Речь не о тренировке, а о регулярном возвращении тела в тонус. Это снижает ощущение ватной головы и тянущей усталости.

Контроль температуры и воздуха

Слишком теплые помещения усиливают сонливость. Зимой часто хочется включить отопление на максимум, но перегретый и сухой воздух действует усыпляюще. Оптимальная температура для бодрости — умеренно прохладная. Регулярное проветривание и достаточная влажность помогают сохранять ясность и концентрацию без стимуляторов.

Короткий отдых вместо прокрастинации

Когда появляется сонливость, часто начинается бессмысленный думскроллинг или зависание в мелких делах. Это не отдых и не восстановление. Гораздо эффективнее на 10-15 минут закрыть глаза, посидеть в тишине или сделать дыхательную паузу. Такой короткий перерыв снижает утомление нервной системы и возвращает ясность лучше, чем очередная чашка кофе.

#зима #питание #энергия #сонливость #здоровье #психология
