Власти Германии обсуждают возможность переименования улиц, названных в честь деятелей ГДР и советского периода, включая Владимира Ленина. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление уполномоченной бундестага по делам жертв репрессий от Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эвелин Цупке.

По данным издания, в Восточной Германии сохраняется более десятка улиц Ленина, а также улицы, названные в честь представителей руководства ГДР Отто Гротеволя и Вильгельма Пика. Муниципальные власти в разных городах по-разному оценивают необходимость их переименования, однако тема регулярно вызывает дискуссии.

Цупке подчеркнула, что к подобным названиям необходим более внимательный подход. «Спустя 35 лет после воссоединения ни одна улица не должна больше носить имя Ленина, Отто Гротеволя или Вильгельма Пика. Название улицы — это выражение признания со стороны нашего сегодняшнего демократического общества. Эти же личности, напротив, олицетворяют страдания тысяч жертв», — заявила Цупке в интервью газете.

Как сообщает Bild, в общине Йерихов (земля Саксония-Анхальт) процесс изменения исторически нагруженных названий уже дошел до судебных разбирательств. Немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила против переименования более 40 улиц, хотя ранее поддерживала инициативу. Решение может вступить в силу 26 января по итогам рассмотрения дела высшим административным судом.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на две части — Западную (ФРГ) и Восточную (ГДР). Первая находилась под контролем западных союзников, вторая — под контролем СССР и была частью соцлагеря. 9 ноября 1989 года пала Берлинская стена, что положило начало объединению Германии. Процесс был завершен 3 октября 1990 года.