Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Назван неочевидный признак повышенного риска деменции 0 1084

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Назван неочевидный признак повышенного риска деменции
ФОТО: Unsplash

Снижение мышечной силы связано с более высоким риском развития деменции.

Ученые обнаружили, что снижение мышечной силы у людей среднего и пожилого возраста тесно связано с более высоким риском развития деменции. К такому выводу пришли авторы крупного долгосрочного исследования, опубликованного в Journal of Psychiatric Research (JPR), проанализировав данные почти шести тысяч жителей Великобритании старше 50 лет.

Исследователи оценивали силу мышц по нескольким показателям: силе хвата кисти, ее значениям с поправкой на массу тела и индекс массы тела, а также по времени подъема со стула, отражающему силу мышц ног. За период наблюдения, который в среднем составил более девяти лет, деменция развилась у 197 участников. У людей с самой низкой силой хвата риск заболевания был почти в три раза выше по сравнению с теми, у кого мышцы были наиболее сильными.

Аналогичная связь выявилась и для мышц нижних конечностей: участники, которым требовалось больше времени, чтобы встать со стула, чаще сталкивались с деменцией в будущем. Эти закономерности сохранялись независимо от пола и возраста и оставались устойчивыми даже после исключения случаев ранней диагностики деменции.

Авторы подчеркивают, что мышечная сила может служить простым и доступным маркером риска когнитивных нарушений. Результаты работы указывают на важность поддержания силы рук и ног в среднем и пожилом возрасте как потенциального фактора профилактики и замедления развития деменции.

Читайте нас также:
#медицина #Великобритания #профилактика #деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Классическая блондинка придется шейхам по вкусу. Иконка видео
Изображение к статье: Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья
Изображение к статье: 37-летняя жена подсанкционного Константина Эрнста встречается с молодым певцом Иконка видео
Изображение к статье: Привычные продукты связали со снижением риска камней в почках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео