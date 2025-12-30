Baltijas balss logotype
Квартиры в Латвии тоже заберут? Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

Lifenews
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Квартиры в Латвии тоже заберут? Долина отказалась отдавать ключи от квартиры Лурье

Певица Лариса Долина отказалась отдать ключи покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Сторона Лурье просила Долину освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса. Напомним, Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир в латвийском куротном городе Юрмала. Российская певица не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Обе квартиры Долиной в Латвии попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го декабря

    Всё, что можно было испортить Лора Кудельман - испортила. Ну и надо это было ей на старости лет?

    19
    1

