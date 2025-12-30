Сторона Лурье просила Долину освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

Ранее врач-кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что народная артистка России Лариса Долина может столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем из-за стресса. Напомним, Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир в латвийском куротном городе Юрмала. Российская певица не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Обе квартиры Долиной в Латвии попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.