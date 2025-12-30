Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Германия резко сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину 1 4045

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Германия резко сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину
ФОТО: Global Look Press

N-TV: Германия сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину.

Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает N-TV.

«После двух рекордных лет экспортные лицензии на немецкое вооружение в этом году демонстрируют значительное снижение», — говорится в материале.

Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики на запрос депутата от Левой партии Ульриха Тодена, правительство Германии одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму 8,4 миллиарда евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В предыдущие два года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 миллиарда евро (2024 год) и 12,15 миллиарда евро (2023 год).

В письме особо отмечается значительное снижение экспорта вооружений на Украину, стоимость которого составляет 1,14 миллиарда евро. За весь предыдущий год общая стоимость экспорта составила 8,15 миллиарда евро.

Читайте нас также:
#Украина #экспорт #министерство экономики #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го декабря

    Спасибо редактору новости за знание русского языка: вместо "внау" употреб.лять правильное для русского человека "на Украину" делает ему честь.

    10
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты
Изображение к статье: Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
Изображение к статье: На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео