Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает N-TV.

«После двух рекордных лет экспортные лицензии на немецкое вооружение в этом году демонстрируют значительное снижение», — говорится в материале.

Согласно ответу Федерального министерства экономики и энергетики на запрос депутата от Левой партии Ульриха Тодена, правительство Германии одобрило экспорт вооружений и другой военной техники на сумму 8,4 миллиарда евро в период с 1 января по 8 декабря 2025 года.

В предыдущие два года объем одобренных поставок достиг рекордных показателей в 13,33 миллиарда евро (2024 год) и 12,15 миллиарда евро (2023 год).

В письме особо отмечается значительное снижение экспорта вооружений на Украину, стоимость которого составляет 1,14 миллиарда евро. За весь предыдущий год общая стоимость экспорта составила 8,15 миллиарда евро.