Россиян готовят к новой войне через развлекательные программы на Новый год - СМИ 8 2930

Lifenews
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Голос российской музыкальной пропаганды SHAMAN

Голос российской музыкальной пропаганды SHAMAN

Жителей России готовят к продолжению или масштабированию войны путем внедрения манипулятивных технологий через развлекательные передачи на ТВ, пишут СМИ со ссылкой на западных аналитиков.

Похоже, по ТВ россиян в Новый год под видом развлекательных передач готовят к продолжению войны. Об этом говорит анализ визуального ряда развлекательных программ в стиле "новогодний огонек", показанные на российских телеканалах, подготовленные по заказу российской пропаганды психологами и специалистами по НЛП.

Так, на одном из главных каналов страны в костюме Деда Мороза выступил исполнитель Shaman ("Шаман"), который позже спел песню "Я русский". В видеоряде демонстрировались огонь, взрывы и другие признаки войны. В самой песне дается посыл "быть русским всему миру назло" - примечательно, что целью ставится не создание не созидание, не создание чего-то доброго и светлого, а именно "я русский всему миру назло" (цитата из песни). Что лучше всего характеризует русская же поговорка "маме назло уши отморожу".

В свою очередь, перед самым выступлением президента РФ Владимира Путина в этом году показали песню «Батяня комбат» (”А на войне, как на войне - патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют”) - на сцену вышел Николай Расторгуев. Российские военные, сидевшие в зале, слушали мэтра со слезами на глазах, - здесь целью было растрогать зрителя.

Сразу после гимна на Первом канале все тот же Расторгуев пел в составе трио – с Григорием Лепсом и "Шаманом". Они исполнили военную советскую песню «На безымянной высоте». Слова песни: "светилась, падая, ракета, как догоревшаая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда."

На протяжении всей новогодней ночи показывали рекламу, в которой три нарисованных поэта читали свои стихи, посвященные "силе России" - Пушкина, Лермонтова и Блока.

В свою очередь, Лариса Долина спела песню «За деньги - да!» в дорогущем капустнике на ТНТ «Невероятные приключения Шурика».

Не случайно выбрано и имя для спецпроекта музыкальной пропаганды россиян - "Шаман". В его раскрутку вкладывают большие ресурсы, показывая на всех каналах в современной России как "певца войны" (его популярность и стартовала вместе с началом войны). Напомним, что задача шамана в древних культурах заключалась во внедрении программ в подсознание жителей племени. Для ускорения входа в подсознание шаман использовал музыку бубна. Таким образом, шаман программировал человека, например, на излечение (или решая другую поставленную задачу, воздействуя не подсознание человека). У многих народов частота ударов в бубен была равна 4-4,5 ударам в секунду и это называли "частотой шамана".

Во многих племенах шаманы использовали бубен или несколько бубнов, частота ударов в которые колебалась в диапазоне 4-4,5 раза в секунду. Говоря современным языком это было то, что сейчас мы называем "изохронным ритмом" когда звук с несущей частотой включается и выключается 4,5 раза в секунду, воздействуя на гипофиз, синхронизируя тем самым активность полушарий мозга. Как правое так и левое полушария настраиваются на эту частоту, что позволяет гармонизировать открыть путь к подсознанию. Затем шаман использовал свой голос для того, чтобы настроиться на тот или иной орган и ликвидировать причину болезни или заболевания - ну или решить другую поставленную задачу, которую он доносит голосом на находящегося в трансе человека. Современные аудио-визуальные технологии запросто способны создавать близкие к трансу переходные состояния у телезрителей (музыку для погружения публики в трансовое состояние активно используют на массовых мероприятиях и в религиозных сектах).

Впрочем, сам певец Shaman - в жизни Ярослав Дронов - говорит об этом открыто в интервью медиа. Что его задача "поднять настроение россиянам" и «запрограммировать» их "думать о победе в войне с Украиной". «Мы откатали тур «Я русский», дали более 100 концертов. А какая может быть следующая программа? И пришло в голову слово «Победа!». Потому что война идет несколько лет, и моя задача как музыканта — правильно настраивать общественность, поднимать дух наших бойцов, да и всех жителей страны. Во всех городах страны скоро слово «победа» будет буквально на каждом шагу. Это как нейролингвистическая программа", - прямо говорит Дронов о задачах своего "шаманского" проекта в интервью СМИ. "И всюду будет — «победа», «победа»… Вся страна будет думать о победе, начиная с сентября, когда стартует тур. И, я в этом абсолютно уверен, это приблизит реальную победу», – уверен артист от российской пропаганды.

Более того, имя для проекта "Шаман" было выбрано его кураторами ради влияния на президента России Владимира Путина - от которого зависело выделения ресурсов на раскрутку и дальнейшего продвижения. В международных медиа не раз упоминалась особенность российского президента - вера в шаманов и даже информация о том, что он сам предпочитает лечиться у шаманов и советоваться с ними по поводу собственных планов в геополитике. Так, журналист Михаил Зыгарь в колонке для немецкого журнала Der Spiegel писал, что, по словам его источников в Администрации президента, Владимир Путин якобы ездил в Монголию за советом шаманов по поводу возможностей ядерного удара по Украине и на территории Евросоюза.

О влиянии "посыла" в виде текстов песен уже открыто говорят и ученые: тексты песен оказывают заметное влияние на эмоциональное состояние, установки и поведение слушателей — и это влияние выходит далеко за рамки простого фона к музыке. К такому выводу пришли психологи Пабло Марин-Льебана и Хавьер Ибиас, опубликовавшие систематический обзор и метаанализ в журнале Psychology of Music (PM).

Авторы проанализировали 82 эмпирических исследования и объединили данные по 42 психологическим показателям. Результаты показали: тексты песен вызывают сильный эмоциональный отклик, а также оказывают устойчивое — хотя и умеренное — влияние на установки и когнитивно-поведенческие реакции. При этом эффект почти всегда совпадал с содержанием текста: агрессивные, просоциальные или романтизированные сюжеты запускали соответствующие психологические реакции.

Исследователи отмечают, что слова в песнях формируют образы, сценарии и интерпретации социальной реальности, влияя на то, как люди воспринимают себя и окружающих. Даже без осознанного анализа слушатели автоматически обрабатывают лирику, что делает музыку мощным каналом эмоционального и социального воздействия.

На основе полученных данных авторы предлагают рассматривать музыку не только как развлечение, но и как важный объект критического анализа в образовании. По их мнению, развитие критического музыкального мышления может помочь слушателям осознаннее воспринимать тексты песен и снижать их неконтролируемое психологическое влияние в повседневной жизни.

Читайте по теме: Учёный: Россия это мёртвая зона! Капитуляция русских - подготовка к развалу страны

Читайте по теме:
#пропаганда #война #телевидение #культура #музыка #эмоции #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • П
    Процион
    2-го января

    Есть и другие русские песни, которые стал мировыми хитами и до сих пор таковыми являются. В них открыто говорится (поётся) о позиции русских людей по отношению к войне, к войнам вообще. Горе-исследователям, пишущим для Psychology of Music не надо ничего выдумывать и иллюстрировать свои глупости ссылками на каких-то древних, далёких и малообразованных шаманов. Это такие песни, как «Хотят ли русские войны» (Е.Евтушенко), «Бухенвальдский набат» А. Соболев, «В лесу прифронтовом» (с берёз неслышен, невесом,слетает желтый лист… М Исаковский, 1942 год).

    15
    3
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го января

    Наполовину это пропаганда (и кстати песни вообще-то были советскими и авторами значительной части из них были такие же русские как соловьев), на вторую - действительно позиция поколения, прошедшего через страшнейшую мясорубку и не хотевшую ее повторения независмо от идеологического мусора в головах престарелых герантократов из ЦК (многие из которых и сами прошли войну). Никто из них не верещал "можем повторить" и не рисовал на своих Жигулях "на Берлин". В отличие от современных недоумков с начисто вынесенным мозгом, которые как раз хотят войны (без их прямого участия, разумеется), поскольку это единственная ситуация, где их вяличие еще не до конца облупилось и осыпалось. Энергетическая сверхдержава не удалась, в технологическом, промышленном и научном аспекте отстала на поколения (и разрыв растет), остался только размер и армия (которая правда 4 года истекает кровью в войне с маленькой Украиной). Так что хватит тыкать песенками 50 летней давности в качестве доказательства мировоззрения современных рабсиян, это примерно то же самое, что сравнивать немцев времен Гитлера с современными

    2
    2
  • С
    Сарказм
    Процион
    2-го января

    Наполовину это пропаганда (и кстати песни вообще-то были советскими и авторами значительной части из них были такие же русские как соловьев), на вторую - действительно позиция поколения, прошедшего через страшнейшую мясорубку и не хотевшую ее повторения независмо от идеологического мусора в головах престарелых герантократов из ЦК (многие из которых и сами прошли войну). Никто из них не верещал "можем повторить" и не рисовал на своих Жигулях "на Берлин". В отличие от современных недоумков с начисто вынесенным мозгом, которые как раз хотят войны (без их прямого участия, разумеется), поскольку это единственная ситуация, где их вяличие еще не до конца потрескалось и осыпалось. Энергетическая сверхдержава не удалась, в технологическом, промышленном и научном аспекте отстала на поколения (и разрыв растет), остался только размер и армия (которая правда 4 года истекает кровью в войне с маленькой Украиной). Так что хватит тыкать песенками 50 летней давности в качестве доказательства мировоззрения современных рабсиян, это примерно то же самое, что сравнивать немцев времен Гитлера с современными

    0
    1
  • Д
    Добрый
    2-го января

    Новогодние развлекательные рашистские программы для тех кому за 90.Тебе ,дед,уже в твоём возрасте готовиться уже не к войне надо,а к покою

    3
    17
  • Д
    Дед
    1-го января

    Странно, посмотрел, ни к чему не подготовился. Каналов много. и ретро фм, и с легким паром, и современные мультфильмы, вообщем ни так и плохо. Про войну и политику, вроде, не было, Даже по новостям, минимально. Переключился на латышский канал, даже какое то время пытался смотреть. Смог досмотреть, как латышская то ли девочка, то ли мальчик брала интервью у мужика в перьях, потом он без голоса и слуха пытался петь песню Элтона Джона, так бездарно, что я сразу переключился.

    53
    4
  • С
    Сарказм
    Дед
    1-го января

    Дед не трынди, постоянно по всем каналам показывали деревянных солдатиков с дегенеративными рожами, рядом с ними - зет-пропагандеры, которые рассказывали про славный боевой путь и "подвиги" вышеупомянутых упырей. Плюс визжащий фашик-мизулин просто везде. И даже плешивое пуйло половину своего "новогоднепоздравленческого" бреда войне посвятил. А уж худ. уровень... едва двигающиеся пенсики под фанеру с подрихтованными ИИ мордами+ украденные песни (Вернисаж в исполнении Куценко оставил особо глубокое впечатление)+ жирные коровы на подтанцовке, не способные даже синхронно двигаться, лепс, антонов, расторгуев, бабкина, лещенко, успенская, киркоров, валерия, долина, прям зомби-апокалипсис какой-то, хорошо ксбздона не додумались воскресить. Но зато все скрепненько и патриотичненько

    7
    41
  • Д
    Дед
    Дед
    1-го января

    Сарказму. Так вопрос не о том. Вы так хорошо изучили российское ТВ, Вас то подготовили к новой войне?

    23
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    2-го января

    Что касается меня, то я с 2022 совершенно убежден, что РФ (как и любой режим фашистского толка), один раз начав войну будет не в состоянии ее закончить, в ходе своей агрессии она будет лишь множить количество врагов вокруг и в конце концов попытается откусить больше, чем сможет проглотить. Так что независимо от вранья пуйла и пропаганды рабсиянам стоит планировать свое туманное будущее именно исходя из этого факта, и если кто из них до сих пор этого не уразумел... "как говорит наш любимый шеф :"если человек идиот, то это надолго"" (с) Лёлик

    0
    2
Читать все комментарии

Видео