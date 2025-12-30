Китай во вторник второй день подряд продолжает масштабные военные учения вокруг Тайваня, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно опубликованным данным Министерства обороны Тайваня, за прошедшие сутки вблизи острова зафиксировано 130 полётов китайских военных самолётов.

По данным властей, это второй по величине показатель за всё время. В октябре 2024 года в рамках учений «Совместный меч 2024B» за сутки было зафиксировано 153 китайских военных самолёта вблизи Тайваня.

У побережья Тайваня также наблюдались 14 китайских военных кораблей, восемь кораблей других государств и один высоко летящий воздушный шар.

Президент Тайваня Лай Циньдэ заявил, что "недавнее и частое наращивание военного давления со стороны Китая никоим образом не является поведением ответственной мировой державы".

"Обеспечение мира в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе — это общее стремление международного сообщества и обязательство Тайваня как ответственного регионального участника," — написал он в социальных сетях.

"Мы будем действовать ответственно — не обостряя конфликт и не провоцируя споры," — подчеркнул президент Тайваня.

В понедельник Китай начал масштабные военные учения «Миссия справедливости 2025», которые проходят в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Это первые такие крупные учения вблизи Тайваня с апреля.

Как сообщают государственные СМИ КНР, в рамках учений основное внимание уделяется боевым патрулям, достижению всестороннего превосходства и блокировке ключевых портов и территорий.

Китайская армия почти ежедневно проводит в регионе учения с участием военных кораблей и самолётов.

Тайвань решительно осудил возобновлённую военную активность Китая.

После того как в 1949 году правительство Китайской Республики потерпело поражение в гражданской войне от коммунистов и бежало на остров Тайвань, фактически возникли два китайских государства. Коммунистический Китай провозгласил себя Китайской Народной Республикой, а националистическое правительство на Тайване продолжило называть себя Китайской Республикой. Китай по-прежнему считает Тайвань частью своей территории и заявляет о цели вернуть утраченный остров, в том числе с применением военной силы при необходимости.