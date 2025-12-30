WP: прибывший в США премьер Израиля Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану. Трамп уже предупредил Иран о новых ударах, если Тегеран попытается восстановить свою ядерную программу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, Нетаньяху настаивает на том, что Иран по-прежнему представляет угрозу для национальных интересов Израиля. Глава израильского правительства хочет добиться либо санкций на удары по иранским объектам, либо прямого вмешательства американцев в конфликт, отметили источники. Также телеканалу CNN стало известно, что Нетаньяху во время визита в США может попросить у Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа.

В свою очередь, Дональд Трамп предупредил Иран, что США могут нанести новые удары, если исламская республика попытается восстановить свою ядерную программу. «Сейчас я слышу, что Иран пытается снова нарастить силы. И если это так, нам придется их осадить. Мы их осадим. Мы выбьем из них все к чертям. Но надеюсь, этого не происходит», — сказал Трамп после своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в своей резиденции во Флориде.