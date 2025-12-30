Baltijas balss logotype
Израиль хочет нанести новые удары по Ирану

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль хочет нанести новые удары по Ирану
ФОТО: Global Look Press

WP: прибывший в США премьер Израиля Нетаньяху убеждает Трампа снова ударить по Ирану. Трамп уже предупредил Иран о новых ударах, если Тегеран попытается восстановить свою ядерную программу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху старается убедить президента США Дональда Трампа снова нанести удар по Ирану. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, Нетаньяху настаивает на том, что Иран по-прежнему представляет угрозу для национальных интересов Израиля. Глава израильского правительства хочет добиться либо санкций на удары по иранским объектам, либо прямого вмешательства американцев в конфликт, отметили источники. Также телеканалу CNN стало известно, что Нетаньяху во время визита в США может попросить у Трампа одобрения еще одной военной операции в секторе Газа.

В свою очередь, Дональд Трамп предупредил Иран, что США могут нанести новые удары, если исламская республика попытается восстановить свою ядерную программу. «Сейчас я слышу, что Иран пытается снова нарастить силы. И если это так, нам придется их осадить. Мы их осадим. Мы выбьем из них все к чертям. Но надеюсь, этого не происходит», — сказал Трамп после своей встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в своей резиденции во Флориде.

#Иран #Израиль #санкции #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Так США работает на Израиль вопреки своим национальным интересам? Об этом в открытую уже говорят и общественные деятели,и сенаторы,и конгрессмены,в армии и даже простые американцы,которым надоело решать проблемы Израиля и давать ему деньги,куда ушло поболее ,чем на Украину. Когда то лафа израильского лобби в США закончится и Лафа Нетаньяху кака закончится Лафа израильского лобби в других странах,присосвшихся к бюджету этих стран.. Во многих странах этому лобби уже некомфортно жить,а дальше будет хуже и хуже .И вопли ,,дутых семитов,,про антисемитизм не помогут 🔯😈👽

    7
    2

