ТУРИЗМ «Премиальные отели получают здесь крохи». Почему туры в Петербург для китайцев стоят так дорого

Самый дешевый визит в Петербург, который «Фонтанка» нашла на китайском агрегаторе ctrip.com, обойдется туристу из Поднебесной в 27 тысяч рублей за два дня — и это без билетов. «Фонтанка» спросила у отельеров, почему так дорого и сколько они сами на этом зарабатывают.

Обзор вариантов, которые китайский сайт международной площадки Trip.com предлагает жителям Поднебесной для визита в Петербург, ранее публиковала «Фонтанка».

Важно подчеркнуть, что не все из них являются классическими турами в прямом смысле этого слова. По сути сервис автоматически «формирует» пакеты, складывая цены, которые загружают на Trip.com сами отели, стоимость перелетов с авиаагрегаторов, а также иногда добавляет дополнительные услуги — к примеру, экскурсии.

Стоимость на двоих в ближайшие даты и с проживанием в отеле Indigo или Domina — 5 тыс. юаней. В пересчете на одного гостя — 2,5 тыс. юаней, или 27,9 тыс. рублей, то есть примерно 14 тыс. за ночь. Для сравнения: на сайте самого отеля Indigo стоимость двухместного номера начинается от 9 тыс. рублей, однако если добавить завтрак, то стоимость вырастет до 10,8 тыс. рублей за ночь, а с бесплатной отменой — 12,7 тысяч рублей, что делает цену уже сопоставимой. На сайте Domina номер с завтраком и бесплатной отменой стоит 22,3 тыс. рублей за две ночи. Правда, при расчете стоимости на двоих китайский агрегатор просто умножает цену на два, тогда как при бронировании на сайте гостиницы надбавка будет только за дополнительные завтраки.

Поездка в Петербург на пять ночей с включенными прямыми авиабилетами из Шанхая в Петербург стоит уже 29 966 юаней на двоих (334 тыс. рублей) — на даты уже после новогодних праздников. В цену включены проживание в «Ибисе» на Лиговском с завтраками, трансфер из Пулково с китайским водителем и экскурсии с оплаченными билетами (Эрмитаж, Спас на Крови, Петергоф, Екатерининский дворец). Таким образом, при расчете на одного человека поездка обойдется в 167 тысяч рублей.

Судя по сайту «Ибиса», только гостиница будет стоить при двухместном проживании 30 тыс. рублей (с завтраком и бесплатной отменой). Авиабилеты на агрегаторах можно купить примерно за 80 тыс. рублей на человека. Итого каждому из пары путешественников при бронировании такого тура придется доплатить за трансфер и экскурсионное обслуживание более 70 тысяч рублей!

Почему так дорого «Фонтанка» спросила премиальные отели Северной столицы о том, как они работают с китайскими гостями. Инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили считает, что предложения ctrip нельзя считать полноценным туром, поскольку сервис просто выдает стоимость проживания, которую сами гостиницы загружают в сервисы бронирования и суммируют плату за проживание за несколько дней. «Туром это становится ровно в тот момент, когда к этому прибавляются дополнительные услуги», — подчеркивает она. Сравнивать цену можно только при условии, что речь идет о сопоставимой категории номера и наборе услуг (включая бесплатную отмену и так далее), подчеркивает Виктория Шамликашвили.

По ее словам, российские гостиницы получают от китайских туристов ту цену, которую они указали в рублях, выставляя предложение на сервисе бронирования. «Индивидуальные туристы платят агрегатору, а мы получаем оплату по безналу от их представителя в России», — объясняет Виктория Шамликашвили. Разница в цене может объясняться, в том числе, тем, что в Китае есть несколько курсов обмена юаней на рубли и они могут не совпадать с российским. К тому же сервисы бронирования могут взимать комиссию.

Отель «Гельвеция» работает с китайскими туристами через «Островок» и «Яндекс. Путешествия». «Они достаточно агрессивно выходят на китайский рынок, дают возможность оплаты местными картами и картами visa и mastercard через свои иностранные представительства», — говорит его владелец Юнис Теймурханлы. Trip.com как агрегатор получает цены оттуда и уже на основе этого формирует свои «пакеты» ctrip. Однако такие туры — это очень маленькая ниша. Тогда как массовый китайский туризм организован через классические туры от туроператоров и через турагентов. Но с ними работают более бюджетные отели.

Масштаб премиального китайского туризма пока весьма скромен. «Китайский рынок — это бюджетный рынок, поэтому отели премиального и люксового сегментов получают здесь, в общем-то, крохи», — объясняет Юнис Теймурханлы. Так, в «Гельвеции» после введения безвизового режима было всего два бронирования из Китая — зато на люксовые номера. По его мнению, спрос расхолаживают крепкий рубль и невозможность рассчитываться картами для самих гостей. «Те иностранцы, кто к нам приезжает, ходят с наличкой. Это тоже очень многих отпугивает», — отмечает Юнис Теймурханлы.

Проблем с получением денег за бронирования, сделанные с помощью китайских площадок, нет. «Конечный потребитель видит цены Trip.сom, но на самом деле он (китайский сервис. — Прим. ред.) перекупает это у прямых продавцов, которые имеют контракты с нами, — „Островка“ и „Яндекса“, на которые мы сами грузим наши цены», — говорит предприниматель.

У отелей может быть разная ценовая политика при прямых продажах на сайте отеля и через агрегаторов, но именно для китайского рынка специальных цен нет, подчеркивает он. Каждое из звеньев цепочки получает свою комиссию — отсюда и разница в ценах. Однако, к примеру, «Яндекс. Путешествия» повышает комиссию, которую берет от отелей, но снижает комиссию, которую берет с гостей. «Это подрывает и наше ценообразование, но так устроен рынок», — сетует отельер.

Премиальные гостиницы пытаются стать сhina-friendly. «Пишем приветствие на китайском языке. Я сам подхожу к туристам, потому что у них работает именно сарафанное радио», — рассказывает менеджер отеля Юнис.