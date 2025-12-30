В интервью Fox News президент Украины заявил, что общество страны не поддержит передачу территорий России на референдуме. Поэтому компромиссным решением по Донбассу может стать создание свободной экономической зоны, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский считает компромиссным решением по Донбассу создание свободной экономической зоны с особыми правилами. Такое условие для вывода украинских войск из региона он озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в понедельник, 29 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих территорий для урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах.

"Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - рассказал он в интервью.

Владимир Зеленский признал, что вопрос территорий остается самым сложным в мирных переговорах. По его словам, это единственный пункт, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся. Президент cтраны отметил, что на территориях до сих пор проживают около 300 тысяч украинцев, многие из которых пострадали от российского вторжения и боевых действий. Вопрос территорий нельзя рассматривать формально или чисто политически, заключил он.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - заявил он.

Зеленский считает, что референдум по отказу от территорий не будет поддержан украинским обществом.

Президент Украины назвал "реальным компромиссом" по Донбассу создание свободной экономической зоны: "Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Трамп и Зеленский: Мирный план согласован на 90%

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде. По их итогам главы Украины и США заявили, что стороны "очень близки к цели" мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Владимира Зеленского, "20 пунктов мирного плана согласованы на 90%", а гарантии безопасности со стороны США уже согласованы полностью. Тогда же президент Украины не исключил, что мирный план будет вынесен на референдум - прежде всего, из-за "очень сложного вопроса территорий".

DW