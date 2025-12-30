Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский уточнил, какой может быть компромисс по Донбассу 7 1199

В мире
Дата публикации: 30.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Зеленский уточнил, какой может быть компромисс по Донбассу

В интервью Fox News президент Украины заявил, что общество страны не поддержит передачу территорий России на референдуме. Поэтому компромиссным решением по Донбассу может стать создание свободной экономической зоны, пишет DW.

Президент Украины Владимир Зеленский считает компромиссным решением по Донбассу создание свободной экономической зоны с особыми правилами. Такое условие для вывода украинских войск из региона он озвучил в интервью американскому телеканалу Fox News, опубликованном в понедельник, 29 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может отказаться от своих территорий для урегулирования войны с Россией, поскольку это противоречит законам страны, позиции общества и реальной ситуации на местах.

"Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это за пределами нашего закона. Это не только о законе - там живут люди, там находится наша армия", - рассказал он в интервью.

Владимир Зеленский признал, что вопрос территорий остается самым сложным в мирных переговорах. По его словам, это единственный пункт, где позиции Киева и Москвы существенно расходятся. Президент cтраны отметил, что на территориях до сих пор проживают около 300 тысяч украинцев, многие из которых пострадали от российского вторжения и боевых действий. Вопрос территорий нельзя рассматривать формально или чисто политически, заключил он.

"Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум об отказе от территорий не будет положительным для Украины", - заявил он.

Зеленский считает, что референдум по отказу от территорий не будет поддержан украинским обществом.

Президент Украины назвал "реальным компромиссом" по Донбассу создание свободной экономической зоны: "Если мы отходим на несколько километров, то Россия должна предпринять зеркальные шаги и также отвести силы на несколько километров. В такой свободной экономической зоне будут действовать особые правила".

Трамп и Зеленский: Мирный план согласован на 90%

28 декабря Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры во Флориде. По их итогам главы Украины и США заявили, что стороны "очень близки к цели" мирного урегулирования войны в Украине.

По словам Владимира Зеленского, "20 пунктов мирного плана согласованы на 90%", а гарантии безопасности со стороны США уже согласованы полностью. Тогда же президент Украины не исключил, что мирный план будет вынесен на референдум - прежде всего, из-за "очень сложного вопроса территорий".

DW

Читайте нас также:
#Украина #референдум #Дональд Трамп #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
4

Оставить комментарий

(7)
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го декабря

    Прекратите увеличивать дозировку лекарств для этого больного! Его заявления, обещания и угрозы становятся всё феереичнее, а действия - всё неадекватнее. Украинских парней он пожалеть не хочет, которых пачками загоняет под российские удары?! Или это мелкобританцы всё нашептывают в уши, что делать?

    7
    5
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    30-го декабря

    Успокойся, всё хорошо.Навести лучше Наполеона,он в соседней палате.Потом успокоительный укол и в люлю.

    2
    2
  • A
    Aleks
    30-го декабря

    Зеленский же не хочет выставить раввина Днепропетровской синагоги Каминецкого фуфлыжником,который клятвенно обещал ,что война закончится 15 января?😀 Так что наблюдаем и ждём следующей серии спектакля,,Переговоры,,и финальный аккорд..

    5
    3
  • Д
    Дед
    30-го декабря

    О уже и компромиссы появились. Клиент зреет. Война закончится тогда, когда мало того, что Донбас будет российским, но и все, включая Европу это признают

    7
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    30-го декабря

    Надо спрашивать людей которые находятся на территории Украины а не которые сидя по европам готовы воевать до последнего украинца.

    19
    2
  • lo gos
    lo gos
    30-го декабря

    что Большие дяди скажут- то этот клоун и будет делать

    18
    3
  • Д
    Добрый
    lo gos
    30-го декабря

    Большой дядя несколько раз пытался объяснить клоуну ,где его место.Но он не услышал Большого Дядю.Теперь по рашисткой радиостанции Судного дня крутят Лебединое Озеро. Клоуна списали.Думаю,что место путлера в раше займёт кто-то из силовых структур

    0
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны в шоке – в элитных войсках Германии служат нацисты и эксгибиционисты
Изображение к статье: Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году
Изображение к статье: Фон дер Ляйен назвала ключевую гарантию безопасности для Украины
Изображение к статье: На «Радиостанции Судного дня» заиграло «Лебединое озеро»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Риге встреча Нового года пройдет на шести площадях; юрмальчан ждет лазерное шоу в Каугури
Наша Латвия
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: В Риге встреча Нового года пройдет на шести площадях; юрмальчан ждет лазерное шоу в Каугури
Наша Латвия
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео