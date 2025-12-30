Сочетание сравнительно низкой цены, технической гибкости и отсутствия западных ограничений на экспорт делает их привлекательными для развивающихся стран.

Китай выходит на новый уровень на мировом рынке истребителей благодаря росту экспорта трех современных моделей, включая малозаметный FC-31, интерес к которому проявили Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, следует из доклада Пентагона.

В новом докладе Пентагона подчеркивается быстрый рост оборонного авиастроения Китая и его влияние на мировой рынок. За последний год были продемонстрированы новые модели самолетов, включая J-36, J-XDS, J-35A и J-15D. В докладе отмечается, что КНР планирует построить шесть авианосцев к 2035 году, а уже сейчас строится четвертый корабль – первый с возможной ядерной установкой, передает The War Zone.

В части экспортных программ выделяются три истребителя: FC-31 (экспортный аналог J-35), J-10C и JF-17 Thunder. По информации Пентагона, FC-31 пока не имеет заказов, но интерес проявляют Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ.

J-10C уже закуплен Пакистаном – по меньшей мере 20 машин поставлены, еще 16 ожидаются по контракту.

Китай активно рекламирует успехи J-10C и своих ракет в Пакистане, а новые потенциальные покупатели – Египет, Узбекистан, Индонезия, Иран и Бангладеш – официальных контрактов пока не заключили.

JF-17 остается самым бюджетным и продаваемым экспортным вариантом.

По данным Пентагона, до мая 2024 года он поставлен Азербайджану, Бирме, Нигерии и Пакистану, а ведутся переговоры по экспорту в Ирак. При этом причины интереса Ирака к покупке JF-17 не раскрываются, возможными называют расширение парка истребителей или проблемы с эксплуатацией американских F-16IQ.

Аналитики отмечают, что Китай становится все более активным игроком на рынке сложной военной авиации. Сочетание сравнительно низкой цены, технической гибкости и отсутствия западных ограничений на экспорт делает китайские истребители привлекательными для развивающихся стран. Кроме того, КНР активно предлагает комплексные решения – например, комплектование пилотируемых истребителей современными боевыми дронами, а также финансовые стимулы и гибкую схему расчетов.

Доклад Пентагона подчеркивает политическую роль экспорта вооружений КНР, связывая ее с инициативой «Пояс и путь» и поддержкой многочисленных экономически развивающихся клиентов, прежде всего на Африканском континенте.

Китай в прошлом году решил впервые показать стелс-истребитель J-35A на международном авиасалоне.

Китайские инженеры создали новую технологию интеграции тончайшего радиопоглощающее покрытия в теплоизоляционный слой самолета без увеличения его веса.