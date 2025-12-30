США в понедельник на заседании ООН защитили право Израиля признать самопровозглашённое государство Сомалиленд, сравнив этот шаг с признанием государственности Палестины со стороны ряда стран, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В пятницу Израиль официально признал Сомалиленд как «независимое и суверенное государство» и подписал соглашение об установлении дипломатических отношений, став первой страной, официально признавшей его государственность.

«У Израиля есть такие же права устанавливать дипломатические отношения, как и у любого другого суверенного государства», — заявила заместитель посла США при ООН Теми Брюс на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН.

«Ранее в этом году ряд стран, включая членов этого Совета, приняли одностороннее решение признать несуществующее палестинское государство, однако тогда не было созвано чрезвычайного заседания для выражения возмущения Совета», — добавила Брюс, обвинив коллег в «двойных стандартах».

Заявление Израиля о признании Сомалиленда подверглось критике со стороны Африканского союза, Европейского союза, Египта и других государств, настаивающих на соблюдении суверенитета охваченной войной Сомали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он против признания Сомалиленда, и Брюс в понедельник подчеркнула, что «американская политика в этом вопросе не изменилась».

Постпред Словении Самуэль Жбогар, чья страна признала государственность Палестины, отверг сравнение, озвученное Вашингтоном.

«Палестина не является частью никакого государства. Это территория, незаконно оккупированная, как постановил Международный суд. В то же время Сомалиленд является частью государства — члена ООН, и его признание противоречит Уставу ООН», — заявил Жбогар.

Посол Сомали при ООН Абубакар Осман, представляющий нынешнего члена Совета Безопасности, осудил решение Израиля. «Эта агрессивная акция направлена на фрагментацию территории Сомали», — сказал Осман, призвав ООН единогласно отклонить признание Сомалиленда.

Несколько стран-членов выразили поддержку территориальной целостности Сомали, не упоминая Израиль напрямую.

Представитель Израиля в ООН Йонатан Миллер заявил, что это решение «не является враждебным шагом по отношению к Сомали и не исключает будущего диалога между сторонами». Он назвал его «возможностью укрепить стабильность».

Бывший британский протекторат Сомалиленд с населением около 4,5 миллиона человек провозгласил независимость от Сомали в 1991 году и стремится к международному признанию.

Тем не менее независимость Сомалиленда не признана на международном уровне и вызывает жёсткое противодействие со стороны правительства Сомали в Могадишо, которое имеет ограниченный контроль над территорией Сомалиленда.

Сомалиленд расположен в стратегически важном регионе на побережье Аденского залива напротив Йемена. В отличие от Сомали, где с 1991 года царит хаос, Сомалиленд после провозглашения независимости сумел обеспечить мир и стабильность на своей территории.