США предлагают Киеву вступление в ЕС и «корейский сценарий» 1 874

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: США предлагают Киеву вступление в ЕС и «корейский сценарий»
ФОТО: пресс-фото

Вашингтон и Киев обсуждают мирный план, предусматривающий членство Украины в ЕС уже в 2027 году. Среди других идей - создание демилитаризованной зоны и гарантии безопасности от США.

Вашингтон и Киев в рамках обсуждений плана по прекращению войны в Украине рассматривают предложение о вступлении Украины в Евросоюз уже в 2027 году, сообщил обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на американских и украинских чиновников в статье, обнародованной во вторник, 9 декабря. По его данным, администрация президента Дональда Трампа считает возможным преодолеть сопротивление государств ЕС, включая Венгрию, выступающих против ускоренного приема Украины.

Членство в Евросоюзе, по замыслу Вашингтона, должно стимулировать экономическое развитие Украины, привести к расширению торговли и инвестиций и усилению борьбы с коррупцией. Параллельно обсуждается идея создания демилитаризованной зоны вдоль линии прекращения огня от Донецкой области до Херсона и Запорожья.

Игнатиус пишет, что за этой зоной может появиться еще одна, более глубокая, где будут запрещены тяжелые вооружения. Ее планируется поставить под постоянное наблюдение по аналогии с демилитаризованной зоной между Южной и Северной Кореей.

Гарантии безопасности

США, по данным WP, готовы предоставить Украине гарантии безопасности , сопоставимые со статьей 5 Устава НАТО. Киев настаивает, чтобы такой документ был не только подписан, но и ратифицирован Конгрессом США. Европейские государства, в свою очередь, должны будут предоставить собственные гарантии.

При этом новая стратегия национальной безопасности США ставит под вопрос готовность Вашингтона оказывать военную помощь в Европе в случае повторной агрессии со стороны России, но команда Трампа заверяет, что США продолжат обеспечивать Украину разведданными.

Запорожская АЭС

Среди других предложений обсуждается перевод Запорожской АЭС под контроль США, отмечает WP.

Ранее в первой версии мирного плана США , опубликованной 20 ноября в СМИ, предполагалось, что Украина закрепит в конституции отказ от вступления в НАТО, а альянс откажется от возможности принять ее в будущем. В то же время Украина должна была сохранить право на вступление в Евросоюз.

В том же документе говорилось, что Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая ею электроэнергия будет распределяться поровну между Украиной и Россией.

#США #Украина #энергетика #безопасность #Евросоюз #Россия #политика
(1)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Трамп хочет заложить бомбу под ЕС,загнав туда Украину?😀 Логично...Не США ж восстанавливать все порушенное-США будут пилить бабло с Путиным . А нам придется затянуть пояса в то время ,когда олигархи США,России и Израиля будут богатеть..😈👽🔯

    4
    2

