Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заболеваемость гриппом растет 0 238

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
LETA
Изображение к статье: Заболеваемость гриппом растет

На прошлой неделе резкий рост заболеваемости гриппом наблюдался во всех зонах мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и во всех возрастных группах населения.

Доля положительных проб на грипп на прошлой неделе достигла 18,1%, что значительно выше эпидемического порога в 10%.

Доля пациентов с симптомами инфекций дыхательных путей в амбулаторных учреждениях составила 18% от общего числа обращений к врачам на прошлой неделе по сравнению с 22% на предыдущей неделе. Среди этих людей резко возросло число пациентов с симптомами гриппа: показатель заболеваемости достиг 344,2 случая на 100 000 населения, что в 2,7 раза больше, чем 125,3 случая на 100 000 населения, зарегистрированных на предыдущей неделе.

Хотя заболеваемость гриппом выросла во всех возрастных группах, самый высокий уровень заболеваемости был отмечен среди детей до 14 лет.

Самая высокая заболеваемость гриппом была в Елгаве, за ней следуют Юрмала, Рига и Гулбене.

На прошлой неделе 234 пациента были госпитализированы с острыми респираторными инфекциями, что значительно больше, чем 161 на предыдущей неделе.

Из общего числа госпитализированных 46,2% составили пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Из них десять пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии.

Грипп типа А был подтвержден у 124 пациентов, в то время как у трех пациентов был диагностирован грипп типа В.

Доля положительных тестов на "Covid-19" увеличилась до 6,3% по сравнению с 4,8% на предыдущей неделе.

В больницы поступили 33 новых пациента с "Covid-19". Также было зарегистрировано два случая смерти пациентов с инфекцией "Covid-19".

Читайте нас также:
#covid-19 #здравоохранение #медицина #эпидемия #грипп #вакцинация #заболеваемость #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Готовить на газе станет дороже
Изображение к статье: У бывшего кинотеатра «Спартак» снова новое название; в его реконструкцию вложили сотни тысяч евро
Изображение к статье: Смертельная ошибка в детской больнице: что теперь ждёт медучреждения Латвии
Изображение к статье: В Риге начинаются мероприятия Третьего адвента

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Люблю!
Изображение к статье: Латвия неожиданно стала одной из первых. В чем же?
Бизнес
Изображение к статье: Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов требует построить тоннель в Таллинн
В мире
1
Изображение к статье: Свой домик можно будет возводить без справки о том, откуда деньги на строительство!
Политика
Изображение к статье: В Литве придумали, как бороться с контрабандистскими шарами
Техно
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео