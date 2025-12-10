На прошлой неделе резкий рост заболеваемости гриппом наблюдался во всех зонах мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) и во всех возрастных группах населения.

Доля положительных проб на грипп на прошлой неделе достигла 18,1%, что значительно выше эпидемического порога в 10%.

Доля пациентов с симптомами инфекций дыхательных путей в амбулаторных учреждениях составила 18% от общего числа обращений к врачам на прошлой неделе по сравнению с 22% на предыдущей неделе. Среди этих людей резко возросло число пациентов с симптомами гриппа: показатель заболеваемости достиг 344,2 случая на 100 000 населения, что в 2,7 раза больше, чем 125,3 случая на 100 000 населения, зарегистрированных на предыдущей неделе.

Хотя заболеваемость гриппом выросла во всех возрастных группах, самый высокий уровень заболеваемости был отмечен среди детей до 14 лет.

Самая высокая заболеваемость гриппом была в Елгаве, за ней следуют Юрмала, Рига и Гулбене.

На прошлой неделе 234 пациента были госпитализированы с острыми респираторными инфекциями, что значительно больше, чем 161 на предыдущей неделе.

Из общего числа госпитализированных 46,2% составили пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Из них десять пациентов были помещены в отделение интенсивной терапии.

Грипп типа А был подтвержден у 124 пациентов, в то время как у трех пациентов был диагностирован грипп типа В.

Доля положительных тестов на "Covid-19" увеличилась до 6,3% по сравнению с 4,8% на предыдущей неделе.

В больницы поступили 33 новых пациента с "Covid-19". Также было зарегистрировано два случая смерти пациентов с инфекцией "Covid-19".