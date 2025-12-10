Baltijas balss logotype
Куда делись вакцины от гриппа?

Наша Латвия
Дата публикации: 10.12.2025
BB.LV
Люди пенсионного возраста в этом сезоне очень активно прививались от гриппа.

В этом году государство заказало больше вакцин против гриппа, чем в прошлом году — примерно на две тысячи доз больше, в целом около 140 000 вакцин. Однако прогноз по спросу был не совсем точным, и вакцины практически прекратились, и следующий подвоз вакцин ожидается лишь перед Рождеством. Об этом сегодня сообщает служба новостей ТВ-3.

"Заказано дополнительно 6000 доз вакцин, которые в ближайшее время также будут предложены учреждениям вакцинации. До конца года, да. И, конечно, это планирование зависит как от востребованности учреждений вакцинации, так и от прогнозов, но надо учитывать, что вакцина от гриппа производится заново, а вместе с тем, конечно, и эти прогнозы здесь очень сложные, и Латвия не единственная, где либо вакцины недостаточно для всех, кто хочет, или остаются запасы», - отметила директор департамента общественного здоровья Минздрава Яна Фелдмане.

К концу прошлой недели расходование оплаченных государством вакцин против гриппа уже достигло 90%. Активнее всего вакцинировались пожилые – было израсходовано 96% вакцин, выделенных именно этой группе населения. И особенно активными были и родители, прививая детей, входящих в группы риска.

#здравоохранение #Минздрав #грипп #вакцинация
Эдуард Эльдаров
