Италия, похоже, склонна поддержать Трампа в его стремлении положить конец войне быстро, даже за счет Украины.

Во время встречи в Риме в начале недели премьер-министр Италии Джорджа Мелони полтора часа убеждала президента Украины Владимира Зеленского согласиться на болезненные уступки ради окончания войны. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В публикации отмечается, что "за фасадом конструктивной встречи и взаимного доверия", как официально был подан 90-минутный разговор Мелони и Зеленского, скрывается "другая история": история обоюдного давления.

"Со стороны нашего премьера выступление было прямым, с сообщением, которое можно подытожить так: "Рассмотри возможность, что некоторые болезненные уступки, возможно, придется сделать", - пишет итальянская газета.

По данным журналистов, в целом украинско-итальянские переговоры "прошли не совсем гладко" из-за того, что Италия поддерживает спешку американцев по мирному соглашению и в целом больше склонна поддерживать позицию американцев, чем европейцев. Кроме того, команда Мелони "не лишена замечаний" относительно коррупционного скандала в Украине.

Как пишет издание, ссылаясь на слухи в правящей партии Италии, Мелони "осуществляет определенного рода моральное давление" на Зеленского, в том числе от имени Белого дома. В ответ президент Украины просит итальянского премьера смягчить позицию Трампа и попытаться сгладить решение, которое, похоже, уже принял президент США - добиться мира как можно быстрее, даже ценой уступок со стороны Киева.

Украина тоже имеет свой "список покупок": то, чего Киев ожидает от Италии и что до сих пор не получил. В этом контексте в частности упоминается активная роль Рима в передаче Украине замороженных российских активов и присоединение к финансированию закупок американского оружия для нужд ВСУ.

Война в Украине: позиция Италии

Как писал УНИАН, Италия решила не присоединяться к программе НАТО PURL по поставкам американского оружия для Украины - из-за продолжающихся мирных переговоров. Министр иностранных дел Антонио Таяни объяснил, что сейчас это преждевременно, поскольку в случае достижения соглашения боевые действия прекратятся, и Украине понадобятся другие гарантии безопасности, а не вооружение.

Ранее в октябре правительство Рима сигнализировало о готовности присоединиться к программе, однако теперь Италия стала первой страной Европы, которая предлагает воздержаться от поставок во время переговоров.