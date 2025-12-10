Baltijas balss logotype
Дания выплатит по €40 000 гренландским женщинам и девочкам за принудительную контрацепцию

В мире
Дата публикации: 10.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Дания выплатит по €40 000 гренландским женщинам и девочкам за принудительную контрацепцию

По предварительным оценкам, порядка 4 500 женщин могут иметь право на получение компенсационных денежных выплат.

Дания достигла соглашения о выплате компенсаций тысячам женщин и девочек из числа коренного населения Гренландии, пострадавших от практики принудительного контроля рождаемости, которую на протяжении десятилетий, начиная с 1960-х годов, проводили медицинские власти.

В среду Министерство здравоохранения Дании сообщило, что женщины, которым в период с 1960 по 1991 год назначали средства контрацепции без их ведома или согласия, смогут с апреля следующего года подавать заявки на индивидуальные выплаты в размере 300 000 датских крон (около 40 200 евро).

По оценкам, на компенсацию могут претендовать около 4 500 женщин в Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании.

Женщинам и девочкам из числа инуитов, многие из которых на тот момент были подростками, устанавливали внутриматочные контрацептивы, известные как ВМС или «спираль», либо делали инъекции гормональных препаратов, нередко без разъяснения деталей и без их согласия.

«Случай с ВМС — тёмная глава в нашей общей истории. Он имел серьёзные последствия для гренландских женщин, которые испытали как физический, так и психологический вред», сказала в заявлении министр здравоохранения Дании Софи Лёде.

«К сожалению, мы не можем снять с женщин боль, но компенсация позволяет признать и извиниться за то, через что им пришлось пройти», добавила она.

Подать заявления на компенсацию можно будет до июня 2028 года.

Независимое расследование опубликованное в сентябре установило, что более 350 женщин и девочек из числа коренного населения Гренландии, в том числе примерно 12-летних и младше, сообщили, что им принудительно назначали контрацепцию медицинские власти.

В целом, по оценкам, пострадали более 4 000 женщин и девочек.

В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен принесла публичные извинения за произошедшее, заявив, что прошлое изменить нельзя, «но мы можем взять на себя ответственность».

#история #права человека #медицина #Дания #компенсация #Гренландия #женщины #извинения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
