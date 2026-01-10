Baltijas balss logotype
Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего 1 324

Дата публикации: 10.01.2026
BNS
Изображение к статье: Семь бывших мэров Вильянди пристыдили нынешнего

Семь бывших мэров Вильянди осуждают решение нынешних городских властей снять со здания мэрии флаги Украины. Мэр Яак Пихлак, историк по образованию, в качестве причины привел тот довод, что городская управа — это не украинское культурное общество».

«Символы имеют огромную моральную ценность. Их значение особенно возрастает в серьезных кризисных ситуациях, когда на карту поставлена судьба людей или даже целых народов. Эстонский народ, и жители Вильянди в их числе, поддерживают украинское государство и народ как словом, так и делом с самого начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Мы делаем это, потому что наш исторический опыт позволяет нам четко понимать, чему противостоит украинский народ и каких жертв требует это сопротивление несправедливости», – пишут в заявлении Йохан-Кристьян Коновалов, Мадис Тимпсон, Андо Кивиберг, Лойт Кивистик, Калле Йентс, Пеэп Ару и Андрес Соосаар, занимавшие в разное время пост мэра Вильянди.

«Поднятие в публичном пространстве Эстонии государственного флага народа, борющегося за свою свободу, стало для эстонцев посланием жертве агрессии: мы с вами и будем с вами столько, сколько потребуется. Как бывшие мэры Вильянди, мы озадачены решением нынешней городской управы и мэра Яака Пихлака снять с ратуши флаги Украины, вывешенные в знак солидарности с воюющим украинским государством и народом», – продолжили экс-мэры.

«Такой поступок посылает совершенно неверный сигнал, будто жители Вильянди решили отказаться от поддержки Украины, свободы и права наций на самоопределение.

Поддержка украинского государства, ставшего жертвой полномасштабной агрессии России, в том числе и города-побратима Вильянди – Тернополя, является священным долгом нашего народа, который в своей истории также пострадал от российской оккупации и угнетения. Вильянди оказывал эту поддержку, неоднократно отправляя гуманитарную помощь и укрепляя дружеские связи. Однако не менее важны моральная поддержка и те сигналы, которые мы посылаем. К сожалению, снятие украинских флагов говорит о том, что поддержка Вильянди ослабевает, а в вопросах помощи возникли разногласия», – говорится в заявлении.

«С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года украинский флаг в свободном мире символизирует не только одно государство, но и в более широком смысле – поддержку свободы и права на национальное самоопределение. Решение властей Вильянди убрать этот символ с ратуши до того, как будет достигнут мир, приемлемый для украинского народа, постыдно и недостойно как самого города, так и его руководителей», – пишут бывшие мэры.

«В демократических странах не принято зарабатывать внутриполитические очки за счет международных отношений и политики безопасности. Нынешнее снятие флагов Украины, вывешенных на ратуше Вильянди как акт солидарности в начале полномасштабной войны, – это крайне прискорбный, недальновидный и очень опасный сигнал как для города Вильянди, так и для Эстонии в целом. К сожалению, этот шаг уже заметили за пределами Эстонии, и он может порадовать только агрессора», – говорится в заявлении.

«Мы призываем городскую управу и мэра Вильянди немедленно вернуть снятые с ратуши символы и выразить однозначную поддержку освободительной борьбе Украины», – отмечают семь бывших мэров.

#Украина #символика #дипломатия #поддержка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    11-го января

    Молодец мэр.Эстония-превыше всего! !!!

    0
    0

