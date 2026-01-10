Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский прокомментировал желание Европы вступить в переговоры с Россией 0 922

В мире
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский прокомментировал желание Европы вступить в переговоры с Россией
ФОТО: Global Look Press

Зеленский заявил, что не против переговоров Европы с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против переговоров европейских лидеров с Россией. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

При этом он подчеркнул, что российская сторона должна понимать серьезность переговоров. «Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

Он также заявил о близости финального этапа мирного урегулирования, однако отметил, что пока неясно, как это будет выглядеть.

Читайте нас также:
#США #Украина #Европа #безопасность #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
2
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нобелевский институт: Премию мира нельзя передать Дональду Трампу
Изображение к статье: Пять вертолетов - для получения Гренландии Трампу нужно сделать всего четыре простых шага
Изображение к статье: Путин может выдохнуть: нефтяные гиганты США не хотят инвестировать в нефть Венесуэлы
Изображение к статье: Города Германии требуют создать аварийный энергорезерв

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео