Зеленский заявил, что не против переговоров Европы с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не возражает против переговоров европейских лидеров с Россией. Об этом он высказался в интервью агентству Bloomberg.

При этом он подчеркнул, что российская сторона должна понимать серьезность переговоров. «Я не против того, чтобы Европа вела переговоры с Россией, особенно сейчас, когда давление со стороны США усиливается и Европа начала говорить о гарантиях безопасности», — сказал Зеленский.

Он также заявил о близости финального этапа мирного урегулирования, однако отметил, что пока неясно, как это будет выглядеть.