Бывший председатель Европейского центрального банка Марио Драги призвал страны ЕС создавать полноценную федерацию, чтобы противостоять миру, где главные игроки — и прежде всего США — больше не соблюдают прежних правил игры в политике и экономике. Драги уже предупреждал о рисках отставания Европы в своём докладе о конкурентоспособности 2024 года, однако менее 10% его рекомендаций были реализованы. Сегодня он настаивает на радикальном углублении интеграции.

«Но угроза заключается не в самом его крахе, а в том, что придёт ему на смену», - цитирует экономиста Международное французское радио. По словам Марио Драги, архитектура Европейского союза изначально строилась на убеждении, что «верховенство международного права, поддерживаемое надёжными институтами, способствует миру и процветанию». Не обладая достаточными средствами для самостоятельного обеспечения собственной безопасности, европейские государства опирались на Соединённые Штаты, и «всегда в союзе с Вашингтоном могли противостоять любой угрозе и поддерживать мир в Европе». Эта система безопасности, в сочетании с торговлей внутри союзнического пространства, позволила Европе сделать «открытую экономическую модель, основанную на открытых рынках, основой своего процветания и международного влияния».

Экономист подчёркивает, что прежний миропорядок не был ошибкой. «Он принес реальную выгоду и был выгодным для многих»: США получили статус гегемона и «привилегию эмиссии мировой резервной валюты», Европа — «глубокую торговую интеграцию и беспрецедентную стабильность», а развивающиеся страны — участие в глобальной экономике, позволившее «миллиардам людей выйти из бедности». Его крах, по словам Драги, объясняется тем, что система «не смогла исправить собственные дисбалансы»

Переломным моментом в развитии системы стало вступление Китая в ВТО. «Со вступлением Китая в ВТО страны стали отдавать приоритет экономической выгоде, игнорируя соображения безопасности», — констатирует Драги.

Опасность, по словам Драги, связана с новым стратегическим контекстом. Соединённые Штаты, отметил он, сосредотачиваются на том, что им пришлось отдавать в рамках прежнего мирового порядка, не упоминая о выгодах, которые он им обеспечивал, вводят тарифы против Европы и впервые открыто дают понять, что политическая фрагментация Европейского союза отвечает их интересам. При этом Китай контролирует критически важные звенья глобальных цепочек поставок и готов использовать это как инструмент влияния.

В результате, предупреждает Драги, формируется сценарий, при котором «Европа рискует одновременно оказаться подчинённой, раздробленной и дезиндустриализированной». Он делает жёсткий вывод: «Европа, неспособная защищать свои интересы, не сможет долго сохранять свои ценности». Переходный период, по словам Драги, будет затяжным. «Зависимости сохранятся, даже если соперничество усилится», — отметил он. Европа, по его оценке, остаётся сильно зависимой от США в сфере энергии, технологий и обороны, тогда как Китай обеспечивает более 90 % импорта редкоземельных элементов и доминирует в ключевых цепочках зелёного перехода.

В этих условиях ЕС, подчеркнул Драги, действует рационально: заключает соглашения с партнёрами, «разделяющими наш образ мышления», и укрепляет позиции там, где он уже играет незаменимую роль.

Однако он подчёркивает: «Это стратегия удержания позиций, а не самоцель». Взятые по отдельности, большинство государств ЕС, по словам Драги, «не являются даже устойчивыми средними державами». Сила Европы, подчеркнул он, заключается в совокупности — в масштабе Европейского союза, его экономическом и демографическом весе, политической культуре и 75 годах институционального строительства европейского проекта.

Центральный элемент аргументации Драги — институциональный:

«Объединение малых стран не создаёт автоматически мощный блок. У этого есть название: конфедерация». Конфедеративная логика по-прежнему работает в Европе в том, что касается сектора обороны, внешней и фискальной политики. В этих областях, отметил Драги, «каждое государство сохраняет право вето и не может противостоять давлению в одиночку».

Там же, где Европа уже федерализовалась — в торговле, политике конкуренции, едином рынке и монетарной сфере, — она воспринимается как единая сила и выступает с общих позиций.

Это и определяет центральный тезис Марио Драги: «Чтобы стать силой, Европа должна перейти от конфедерации к федерации».

Этот путь он называет «прагматичным федерализмом» — подходом, при котором действия предпринимаются там, где они возможны уже сейчас, с готовыми к этому партнёрами, но с ясной целью создания институтов, «обладающих реальной способностью принимать решения и действовать в любых обстоятельствах». При этом, подчёркивает Драги, «единство не предшествует действию; оно формируется через совместные решения и солидарность, которую они создают».

Выступление Марио Драги — новый сигнал того, что Европа серьёзно переосмысливает своё место в изменившемся мире. Днём ранее вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне опубликовал обращение, которое подписали более руководители 1100 крупный европейских компаний, с призывом к «европейскому предпочтению» в распределении закупок и заказов в стратегических отраслях. 12 февраля на неформальном саммите в Бельгии лидеры ЕС будут обсуждать вопросы конкурентоспособности и стратегической автономии. Цифры объясняют причины озабоченности. ЕС — крупнейший торговый игрок мира и первый партнёр более 70 стран, контролирует, например, 100% производства оборудования для передовых чипов, половину рынка коммерческих самолётов. Однако зависимость Европы столь же масштабна: от США — в энергетике, технологиях и обороне, от Китая — на 90% в редкоземельных элементах и технологиях зелёного перехода. Именно это сочетание экономической мощи и стратегической уязвимости выводит вопрос о возможной федерализации из разряда идеологических споров на уровень значимых для выживания Европейского союза в целом.