Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп положительно оценил встречу с президентом Колумбии 1 169

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп положительно оценил встречу с президентом Колумбии
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме встретился с президентом Колумбии Густаво Петро, которому ещё совсем недавно угрожал военным вмешательством с целью остановить наркотрафик, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Главное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в борьбе с наркотической контрабандой. На пресс-конференции после встречи Трамп заявил, что они хорошо поняли друг друга и положительно отозвался о Петро. Лидер Колумбии в своих высказываниях был более сдержан.

Ещё несколько недель назад Трамп называл Петро «больным человеком», которому «нравится производить кокаин и продавать его в США».

Трамп пояснил, что изначально был настроен негативно, так как плохо знал Петро, но добавил, что теперь стороны работают над соглашением, целью которого является снижение потока наркотиков в США.

Петро на пресс-конференции указал, что по проблеме наркоконтрабанды существуют различные взгляды. Он пояснил, что правительство Колумбии вместо жёсткого военного подхода к преступным организациям хочет убедить колумбийских фермеров выращивать легальные сельскохозяйственные культуры — например, кофе или какао — вместо кокаина, а также бороться с международными спонсорами наркоторговли.

«Он не изменил своё мышление по многим вопросам, и я тоже его не изменил», — заявил после встречи с Трампом Петро, добавив, что соглашения часто заключаются между противниками, которым удаётся найти общий язык.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Колумбия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Зато кокс пойдет на Украину Зельцу и контролирующим сей бизнес раввинам,но доля у Трампа уже будет...И не в Америку же...😎

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинцы склоняются к немыслимому варианту ради мира - NYT
Изображение к статье: В Абу-Даби завершился первый день переговоров по Украине
Изображение к статье: Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: много погибших и раненых
Изображение к статье: Евросоюз спасет только превращение... в федерацию!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео