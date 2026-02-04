Президент США Дональд Трамп во вторник в Белом доме встретился с президентом Колумбии Густаво Петро, которому ещё совсем недавно угрожал военным вмешательством с целью остановить наркотрафик, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Главное внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в борьбе с наркотической контрабандой. На пресс-конференции после встречи Трамп заявил, что они хорошо поняли друг друга и положительно отозвался о Петро. Лидер Колумбии в своих высказываниях был более сдержан.

Ещё несколько недель назад Трамп называл Петро «больным человеком», которому «нравится производить кокаин и продавать его в США».

Трамп пояснил, что изначально был настроен негативно, так как плохо знал Петро, но добавил, что теперь стороны работают над соглашением, целью которого является снижение потока наркотиков в США.

Петро на пресс-конференции указал, что по проблеме наркоконтрабанды существуют различные взгляды. Он пояснил, что правительство Колумбии вместо жёсткого военного подхода к преступным организациям хочет убедить колумбийских фермеров выращивать легальные сельскохозяйственные культуры — например, кофе или какао — вместо кокаина, а также бороться с международными спонсорами наркоторговли.

«Он не изменил своё мышление по многим вопросам, и я тоже его не изменил», — заявил после встречи с Трампом Петро, добавив, что соглашения часто заключаются между противниками, которым удаётся найти общий язык.