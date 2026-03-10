Видео очевидцев с озера Каниерис, на котором массово задохнувшиеся рыбы выброшены на берега, вызвало большой ажиотаж. Часть погибших обитателей воды съели птицы, часть опустилась на дно озера или была вынесена в море. Сможет ли озеро восстановиться после этого события и как там выглядит ситуация сейчас, рассказывают Новости ТВ3.

Тревожные кадры с сотнями или даже тысячами мёртвых рыб в озере жители зафиксировали в конце февраля, уточняет ТВ3. Из-за сильных морозов на мелководье озеро местами промёрзло до самого дна, и когда холода отступили, открылась печальная картина. Недостаток кислорода оказался роковым для подводных обитателей. Однако сейчас, когда весеннее тепло значительно растопило лёд, бедствие прекратилось.

У истока озера Каниерис ничто уже не свидетельствует о массовой гибели рыбы. Скорее всего, ее съели обитающие на озере птицы. Сейчас вода быстро уходит в море.

Это подтверждают и кадры с дрона — в центре озера, где лёд полностью растаял, много птиц. В конкурсе Управления охраны природы в прошлом году долгосрочным управляющим экосистемой озера стала компания экологических решений “Ecosoul”. Наблюдатели за озером поясняют, что гибель рыбы — естественный процесс, однако её большие масштабы связаны с низким уровнем воды.

"Самым большим фактором был низкий уровень воды, который, к сожалению, находится вне нашего контроля; его регулирует Управление охраны природы. Существует определённое давление со стороны местных жителей, чтобы уровень воды понижали, потому что есть опасения и мнение, что озеро виновато в затоплении близлежащей инфраструктуры. У этой точки зрения нет научного основания, и ситуация с уровнем воды в озере Каниерис очень болезненна", — говорит основательница “Ecosoul” Арта Кауке.

В Управлении охраны природы поясняют, что гибель рыбы в озере Каниерис наблюдалась и ранее. Это повторяется в суровые зимы, когда мелководное озеро покрывается толстым слоем льда. Кроме того, в озеро поступают сероводородные воды, которые ещё больше уменьшают и без того небольшой объём кислорода в воде. С учётом этих условий возможных действий, которые могли бы дать заметные улучшения, практически нет.

"Раньше предпринимались попытки делать во льду проруби и закачивать в воду кислород, однако эффект таких мер очень локальный и требует больших ресурсов, включая круглосуточное наблюдение. Влияние на общую ситуацию в озере, учитывая его площадь, всё равно оценивается как незначительное. Любые изменения уровня воды в озере в настоящий момент могли бы только ухудшить ситуацию. Хотя в такие зимы влияние на рыбные ресурсы озера неизбежно, даже самые суровые зимы до сих пор никогда полностью не уничтожали рыбу в озере", — пояснила представитель Управления охраны природы Байба Ралле.

Управляющие озером успокаивают, что природа всё расставит по своим местам и рыба в озере будет и дальше, а погибшая рыба станет пищей для других обитателей.

"Формируется кормовая база для мелкой рыбы, птиц, насекомых. Часть съели другие, более крупные рыбы, прилетевшие птицы. Часть уплыла в море, в этом нет сомнений", — отмечает основательница “Ecosoul”.

Там, где вода уходит в море, во время съёмок репортажа наблюдалось сильное течение, однако ни одной мёртвой рыбы там уже не было видно. Возможно, ее также съели птицы.