С начала нападения США и Израиля на Иран 28 февраля в этой стране погибли более 1200 человек, свидетельствуют опубликованные данные Министерства здравоохранения Ирана, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Среди жертв в Иране — около 200 женщин и 200 детей младше 12 лет, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные министерства. Более 10 000 мирных жителей получили ранения.

Иранский государственный Фонд по делам мучеников и ветеранов в четверг сообщил, что число погибших в результате ударов США и Израиля достигло 1230 человек. Иранский Красный Полумесяц 3 марта сообщал о 787 погибших.

Базирующаяся в США организация "Human Rights Activists News Agency" (HRANA) в понедельник заявила, что погибли по меньшей мере 1708 человек, в том числе 1205 мирных жителей и 187 военнослужащих.

Согласно опубликованной информации армии Израиля и спасательных служб, в Израиле с начала войны погибли 13 человек.

Спасательные службы сообщили, что в Израиле погибли 11 человек и несколько десятков получили ранения с тех пор, как Иран, в ответ на совместные удары США и Израиля, начал запускать ракеты по этой стране.

Девять из погибших, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли в результате удара по городу Бейт-Шемеш.

Израильские вооружённые силы также сообщили о гибели двух солдат на юге Ливана.

В Ливане погибли 486 человек и 1313 получили ранения, сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Ливанская армия сообщила, что погибли трое её военнослужащих.

Ливанская шиитская группировка "Хезболла" не сообщала о погибших в своих рядах.

Власти стран Персидского залива и Центральное командование США (CENTCOM) сообщили, что в соседних с Ираном странах с начала атак погибли 23 человека, большинство из которых — военнослужащие или сотрудники служб безопасности. Среди погибших — семь американских военных.

Армия Кувейта и Министерство здравоохранения сообщили о шести погибших — двух кувейтских солдатах, двух пограничниках и двух мирных жителях, один из которых был 11-летней девочкой.

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов и медиаофис Дубая сообщили о шести погибших. Среди них — четыре мирных жителя и два военнослужащих, погибшие в результате крушения вертолёта, которое армия объясняет технической неисправностью.

Агентство гражданской обороны Саудовской Аравии сообщило о двух погибших мирных жителях. Министерство внутренних дел Бахрейна также сообщило о двух погибших.

Центр морской безопасности Омана сообщил о гибели одного моряка, а Министерство внутренних дел Катара — о 16 раненых.

CENTCOM подтвердило, что в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих, а в Саудовской Аравии — один.

Поддерживаемые Ираном боевики в Ираке заявили, что 16 их бойцов погибли в результате авиаударов, в которых они обвиняют Израиль и США.

В автономном регионе Курдистан в Ираке власти сообщили, что в результате атаки беспилотника на аэропорт Эрбиля погиб один охранник аэропорта, а в результате иранских ударов погибли как минимум два иракских курдских бойца.

Пресс-представитель армии Иордании сообщил, что в различных частях страны 14 человек получили ранения из-за обломков иранских ракет и дронов.

О погибших в Иордании не сообщается.