Во вторник вечером, около 19:30, в бельгийском порту Зебрюгге было зафиксировано сильное задымление на борту противоминного судна M940 Oostende. Это абсолютно новое судно, которое всего за день до инцидента покинуло сухой док.

По словам министра обороны Тео Франкена, причиной задымления стал перегрев установки SCR, которая является частью выхлопной системы.

Открытого огня не было, однако образовалось плотное облако дыма. Пожарная бригада охладила перегретые зоны. Экипаж не пострадал, само судно также находится в безопасности.

Министр обороны Франкен назвал инцидент "примечательным" и провел параллели с последними событиями в Европе.

"Мы должны тщательно расследовать: что произошло, кто к этому причастен и как это стало возможным", – заявил Франкен, напомнив об аресте двух человек в Германии, которых подозревают в попытке диверсии в отношении военных кораблей в порту Гамбурга.