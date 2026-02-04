Baltijas balss logotype
В Бельгии через день после спуска на воду сломался военный корабль: подозревают диверсию 2 465

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Бельгии через день после спуска на воду сломался военный корабль: подозревают диверсию

Министерство обороны Бельгии начало техническое расследование чрезвычайного происшествия на борту новейшего противоминного корабля M940 Oostende, сообщает VRT.

Во вторник вечером, около 19:30, в бельгийском порту Зебрюгге было зафиксировано сильное задымление на борту противоминного судна M940 Oostende. Это абсолютно новое судно, которое всего за день до инцидента покинуло сухой док.

По словам министра обороны Тео Франкена, причиной задымления стал перегрев установки SCR, которая является частью выхлопной системы.

Открытого огня не было, однако образовалось плотное облако дыма. Пожарная бригада охладила перегретые зоны. Экипаж не пострадал, само судно также находится в безопасности.

Министр обороны Франкен назвал инцидент "примечательным" и провел параллели с последними событиями в Европе.

"Мы должны тщательно расследовать: что произошло, кто к этому причастен и как это стало возможным", – заявил Франкен, напомнив об аресте двух человек в Германии, которых подозревают в попытке диверсии в отношении военных кораблей в порту Гамбурга.

#безопасность #Бельгия #диверсия
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ji
    jurijs ivanovs
    5-го февраля

    теперь во всез косяках будут виноваты русские шпионы и диверсанты ! продолжают нагнетать истерию и страх ! пропагандисты на этом неплохо зарабатывают ! идиоты !СЛАВА УКРАИНЕ !

    7
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    4-го февраля

    полная чушь ! а диверсанты конечно российские ? совсем крыша поехала ! шизофрения ! шпиономания !

    10
    3

