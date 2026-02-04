Baltijas balss logotype
Украинцы склоняются к немыслимому варианту ради мира - NYT 0 1204

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Украинцы склоняются к немыслимому варианту ради мира - NYT
ФОТО: пресс-фото

К концу четвертого года полномасштабной войны все больше украинцев готовы отдать России Донбасс. Это уступка, которая была немыслимой весной 2022 года, пишет The New York Times.

Значение Донбасса

Как отмечают авторы публикации, Украина годами укрепляла оборону на Донбассе, а в боях за этот регион "потеряла огромное количество солдат". После четырех лет полномасштабной войны Украина до сих пор контролирует 20% Донецкой области и несколько клочков земли, которые административно принадлежат Луганской области.

NYT отмечает, что для Кремля захват Донбасса, где Россия понесла значительно большие потери, чем Украина, станет возможностью объявить о победе. Даже несмотря на то, что главная цель – покорение всей Украины – остается недостижимой.

Вместе с тем сдача Донбасса может запятнать политическую репутацию и историческое наследие президента Зеленского. Как пишет NYT, он рискует потерять образ героического лидера, защищавшего государство, и вместо этого получить славу того, кто отдал России территорию, где до сих пор проживает около 190 000 человек.

Украинцы склоняются к уступкам

ad Социологические опросы отражают растущую готовность украинцев к территориальным уступкам ради окончания войны, пишет NYT.

Так, в мае 2022 года, когда Силы обороны только что разгромили и отбросили российские войска в битве за Киев, опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 82% украинцев против сдачи территорий при любых обстоятельствах.

В новом опросе, который КМИС опубликовал в понедельник, 40% респондентов выразили согласие отказаться от Донбасса в обмен на гарантии безопасности.

Однако NYT отмечает, что для тех украинцев, которые готовы к территориальным уступкам, предоставление надежных гарантий безопасности является чрезвычайно важным условием для этого. Люди опасаются, что без таких гарантий Россия просто восстановит силы и продолжит наступление уже с новых позиций.

Уступки глазами рядовых украинцев

Для иллюстрации этих взглядов авторы публикации приводят мнение женщины по имени Кристина Юрченко, которая вложила много сил в создание собственной танцевальной студии на Донбассе, но готова на уступки этим регионом, если это положит конец войне.

"Для меня мир является приоритетом, и если после того, как мы отдадим Донбасс, войны точно не будет, я буду готова уехать", – сказала она, но подчеркнула, что поддержала бы сдачу территории только при условии, что союзники предоставят Украине весомые гарантии послевоенной безопасности.

#Украина #война #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
