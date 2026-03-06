Заключение мира на Украине откроет дорогу к нападению на Литву, Эстонию и Латвию, - со ссылкой на портал LRT сообщает Deutsche Welle.

РФ будет готова атаковать страны Балтии через год-два после заключения мира с Украиной и снятия санкций, считает литовская разведка. Согласно выводам спецслужб страны, пока Москва направляет ресурсы на войну с Украиной, ее способность представлять прямую военную угрозу для Литвы и других стран НАТО остается ограниченной, пишет литовский портал LRT со ссылкой на соответствующий доклад.

Сценарий окончания войны, при котором стороны заключат мирное соглашение, сопровождающееся снятием большинства или всех международных санкций против РФ, литовская разведка называет "наихудшим", пишет LRT. В этом случае Москва перебросит ресурсы на укомплектование новых подразделений и сможет быть готова к военному конфликту в Балтийском регионе в течение одного-двух лет и к крупномасштабному конфликту с НАТО в течение шести-десяти лет.