Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана 7 4315

В мире
Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еврокомиссия отреагировала на угрозы Зеленского в адрес Орбана
ФОТО: Global Look Press

Еврокомиссия назвала угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.

Европейская комиссия (ЕК) считает угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана неприемлемыми. Об этом заявил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Жилл.

«Еврокомиссия очень четко заявляет, что такой тип высказываний неприемлем. Угроз в адрес стран — участниц ЕС быть не должно. И я повторяю, что мы ведем активные обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу», — подчеркнул европейский представитель.

Ранее Зеленский пригрозил дать адрес и номер Орбана Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы бойцы пообщались с политиком «на своем языке». Украинский лидер предложил прибегнуть к такому сценарию в случае, если Будапешт не прекратит блокировать передачу Киеву кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро.

#Виктор Орбан #Украина #дипломатия #Европейская комиссия #угрозы #Евросоюз #политика #Венгрия
