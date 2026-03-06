Госсекретарь США сообщил главам МИД арабских стран, что военная операция против Ирана может продлиться ещё несколько недель, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, Марко Рубио подчеркнул, что нынешний военный фокус США направлен на иранские пусковые установки ракет, их запасы и производственные объекты.

Он также заявил арабским министрам, что официальной целью США не является смена режима в Иране, однако дал понять, что Вашингтон хотел бы видеть у власти в стране других людей.

Кроме того, Рубио отметил, что в настоящее время у США нет диалога с иранскими властями и что любые переговоры сейчас могли бы подорвать текущие военные цели.

Напомним, что первые удары по Ирану были нанесены 28 февраля.