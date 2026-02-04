Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжатся 5 февраля. Неназванный украинский чиновник в разговоре с изданием Axios назвал обсуждения продуктивными.

В Абу-Даби в среду, 4 февраля, завершился первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины о завершении российской агрессивной войны. Консультации продолжатся 5 февраля.

Неназванный украинский чиновник в разговоре с изданием Axios назвал обсуждения продуктивными. Переговоры проходят в закрытом формате.

Российскую делегацию, возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Руководитель украинской делегации - секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на украинских и американских чиновников, центральной темой обсуждения дявляется территориальный вопрос.

Разногласия по Донбассу

Представители Москвы и Киева в Абу-Даби впервые провели прямые переговоры по плану, предложенному США для прекращения войны России против Украины, 23 и 24 января.

По данным источников в переговорных кругах, стороны уже согласовали несколько пунктов, но не договорились по вопросу территорий. По итогам первого раунда переговоров госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос Донбасса - единственный, который остается нерешенным. Россия требует отвода украинских войск из Донбасса, Киев это требование отвергает.

Донбасс является частью Украины, но частично находится под контролем российских войск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос территорий может быть решен только на его личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.