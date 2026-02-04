Российская оккупационная армия обстреляла кассетными снарядами город Дружковка в Донецкой области, на данный момент известно о семи погибших и восьми раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город кассетными снарядами – попали прямо в рынок, где всегда утром собирается много людей", – рассказал чиновник.

По его словам, на данный момент известно о семи погибших и восьми раненых.

"Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят", – отметил Филашкин.

Кроме того, по его информации, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.