Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: много погибших и раненых

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: много погибших и раненых

Российская оккупационная армия обстреляла кассетными снарядами город Дружковка в Донецкой области, на данный момент известно о семи погибших и восьми раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город кассетными снарядами – попали прямо в рынок, где всегда утром собирается много людей", – рассказал чиновник.

По его словам, на данный момент известно о семи погибших и восьми раненых.

"Это – еще одно целенаправленное военное преступление и очередное доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" ничего не стоят", – отметил Филашкин.

Кроме того, по его информации, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, три многоэтажки и три частных дома.

#война #оккупация #Россия
Оставить комментарий

(4)
  • I
    Inga
    5-го февраля

    власть донецк,ничего сообщить не может, показания может дать,есть уполномоченные,которые могут сообщить,но они молчат.я и слушать не буду постулаты крашенных сектантов ,коим нужно быть рожа в рожу в один час.

    0
    1
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Что то новость припоздала...Про удар писали ещё 2 августа 2025 года ..И количество раненых как то совпадает... Хотя что тут удивляться... Могли израильтяне и второй раз бабахнуть,ведь не секрет,что третья сила обстреливает мирных то на Украине,то в России... И это доказано видео фактами,но как и Палестину никто типа не видит.. Педофилы же слепенькие,видимо...😈🔯👽

    3
    5
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Джулиан Ассанж. -Украина-это дело рук Израиля. И я ему верю исходя из логики ,причинно следственных связей и фактам,которые были в той же прессе... Что Путин,что Зельц на крючке Ротшильда и Израиля и являются фашистами.Просто Шеломов -Путин кокс не нюхает и в результате актер получше,чем снюхавшийся напрочь Зельц... Сионисты-они такие...Им все равно кого:палестинцев,украинцев ,русских,латышей...Да тех же евреев,кто не с ними....😈🔯👽

    1
    5
  • АП
    Алексей Попович
    4-го февраля

    Зачем они это делают?

    3
    1
