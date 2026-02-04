Baltijas balss logotype
Капитализация Walmart впервые превысила 1 трлн долларов 0 160

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капитализация Walmart впервые превысила 1 трлн долларов

Рыночная стоимость крупнейшего американского ритейлера Walmart Inc. впервые превысила $1 трлн в ходе торгов во вторник, пишет Bloomberg.

Цена акций Walmart поднималась на 1,6%, до рекордных $126 за акцию. С начала года капитализация компании повысилась на 12%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 1,9%.

"За последние годы Walmart совершил огромную цифровую трансформацию, - отметил главный инвестиционный директор Accuvest Global Advisors Эрик Кларк. - Они отошли от образа традиционного офлайн-ритейлера и начали использовать технологии для повышения вовлеченности покупателей".

Также компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта в свою операционную деятельность. Ранее в этом году она объявила о партнерстве с Alphabet Inc. и её платформой Gemini, а также ритейлер сотрудничает с OpenAI, позволяя клиентам совершать покупки напрямую через ChatGPT.

Walmart является крупнейшей по капитализации компанией потребительского сектора, а также одной из немногих фирм не из ИТ-сферы с капитализацией более $1 трлн, наряду с Berkshire Hathaway и Saudi Aramco.

#инвестиции #искусственный интеллект #бизнес #технологии #акции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
