Одна голова хорошо, а искусственная – лучше: новый ИИ-продукт разрушил бизнесы на сотни миллиардов долларов 0 353

Бизнес
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Одна голова хорошо, а искусственная – лучше: новый ИИ-продукт разрушил бизнесы на сотни миллиардов долларов

Новый инструмент ИИ-автоматизации от компании Anthropic за сутки спровоцировал падение рыночной капитализации компаний на общую сумму $285 миллиардов.

Под распродажу попали фирмы, работающие в секторах программного обеспечения, финансовых и юридических информационных услуг и управления активами, пишет Bloomberg.

Такая паника была вызвана релизом юридического инструмента от Anthropic, который автоматизирует то, за что сейчас платят крупным софтверным и дата-компаниям: анализ контрактов и подготовку юридических справок.

Это не единственный на рынке инструмент автоматизации рутинной работы для юристов, но специализированные стартапы, такие как Legora и Harvey AI, зависят от разработчиков базовых моделей ИИ, тогда как Anthropic сам является таким разработчиком, что дает ему уникальные преимущества перед конкурентами.

Другой релиз Anthropic – инструмент Claude Cowork – еще в январе усилил тревогу инвесторов относительно уязвимости сектора программного обеспечения к рискам со стороны искусственного интеллекта, а на прошлой неделе под удар попали акции игровых компаний после того, как Alphabet начала развертывать Project Genie – инструмент, способный создавать 3D-миры по текстовым или визуальным запросам.

Все вместе это привело к тому, что индекс производителей программного обеспечения S&P North American начал падать темпами, которых не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

"Мы называем это SaaSpocalypse – апокалипсисом для акций компаний в сфере software-as-a-service", – цитирует Bloomberg одного из трейдеров инвестбанка Jefferies.

#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
