"Чтобы понять, почему у эстонцев есть опасения, что в 2030 году трасса Rail Baltica на эстонской стороне может остановиться возле Айнажи, остается взглянуть на разные темпы строительства. В Эстонии сейчас активные работы ведутся уже на участке железнодорожной дороги протяженностью более 100 километров от Таллина в направлении Латвии, проведена также обширная обезлесение трассы", - сообщает служба новостей ТВ-3.

Между тем у нас темп вдвое медленнее — финансирования хватает на строительство основной 45-километровой трассы, но в реальности работы сейчас ведутся еще в меньшем объеме, причем только в направлении Литвы.

Движение на север начато не было, к тому же посередине необходимо преодолеть еще гигантское препятствие — водохранилище Рижской ГЭС.

"Мы там ни на один миллиметр не пошевелились на основной трассе, и это мост ГЭС. Мост через бассейн ГЭС на Даугаве. Это самый дорогой элемент, самый сложный элемент, таких нет ни в Эстонии, ни в Литве. И эстонцы объективно спрашивают об этом, потому что поезд уже никуда не будет ходить, если не решить вопрос по этому мосту», - напомнил депутат Сейма на заседании комиссии по народному хозяйству, где рассматривался законопроект о реализации Rail Baltica.

Неясностей в отношении этих мостов все еще очень много – и сколько он будет стоить, и какое решение для этой железнодорожной переправы вообще следует использовать. При этом депутаты сегодня подчеркнули: сейчас не время, чтобы балтийские соседи ссорились.

В то же время, сообщает ТВ-3, депутаты народнохозяйственной комиссии Сейма сегодня, продолжая рассматривать поправки к закону «О реализации проекта Rail Baltica», подчеркнули — чтобы проект продвинулся вперед, плечом к плечу должна работать и премьер, и все министерства. Эти поправки предусматривают, что в дальнейшем большую ответственность при реализации железнодорожного проекта будет определять ряд министерств и премьер, которая должна возглавить этот проект. Это потому, что сейчас вся ответственность возложена на Министерство сообщения, которое явно в одиночку не в состоянии нести это бремя.

Комиссия сегодня поддержала идею о том, что за проект Rail Baltica ответственность должны нести и другие министерства, и премьер. Учитывая многочисленные возражения, ожидается, что на второе чтение поступит множество предложений и дискуссии по этому законопроекту будут долгими.