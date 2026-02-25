Baltijas balss logotype
Чувственные танцы и страсть: Полина Диброва удивила поклонников откровенными фото с любимым 0 943

Люблю!
Дата публикации: 25.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полина Диброва и Роман Товстик.

Полина Диброва и Роман Товстик.

ФОТО: Instagram

36-летняя модель Полина Диброва поделилась чувственными фотографиями со своим возлюбленным Романом Товстиком. В личном блоге она опубликовала серию снимков из путешествия, на которых предстала в коротком алом платье.

Пара проводит отпуск в Аргентине. Полина поделилась со своими подписчиками первыми впечатлениями от пребывания в новой стране. «Первый день. Насыщенный, экскурсионный. По итогу — около 30 часов пути. 6 часов разница во времени. Но мы команда! Аргентина встретила нас очень радушно. Как будто Ростов‑на‑Дону! Правда! Колоритно, вкусно, чувственно, душевно!», — рассказала многодетная мама.

pol1.jpg

Фото: Instagram / @polinadibrova

Также Полина вместе с Романом посетила вечер танго. После этого модель решила продемонстрировать несколько страстных танцевальных элементов на совместных фотографиях с бизнесменом. На фото Диброва прижалась к своему возлюбленному и приподняла ногу, а он обхватил её за бедро.

pol2.jpg

Фото: Instagram / @polinadibrova

«Решила показать вам, как не умею танцевать. Вечер танго удался», — прокомментировала снимки Диброва.

Читайте нас также:
#отдых #instagram #Аргентина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

Видео