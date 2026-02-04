Baltijas balss logotype
На заметку дамам: цены на бриллианты в январе стали еще ниже 0 111

Бизнес
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На заметку дамам: цены на бриллианты в январе стали еще ниже

Индекс цен на бриллианты в 1 карат в январе 2026 года вновь снизился, на этот раз на 1,3%, хотя падение стало более умеренным, чем в предыдущие месяцы, сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI).

Эта позиция включает бриллианты в 1 карат круглой огранки с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

В декабре в этом сегменте было падение на 2,3%, всего за 2025 год индекс упал на 10%.

Покупатели оставались осторожными из-за ценовой неопределенности, влияния таможенно-тарифной политики и геополитической напряженности, но торговое соглашение между США и Индией в начале февраля улучшило настроения.

Индекс RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата упал на 1,3% и на 1,2% для камней весом 0,5 карата. Индекс для бриллиантов весом 3 карата в январе упал на 1,6%.

Индийский ювелирный рынок снизился из-за высоких цен на золото, спрос в Китае оставался слабым, отмечает Rapaport.

Снижение цен на алмазы De Beers в январе вызвало опасения по поводу наводнения рынка более дешевой продукцией. В прошлом году приток необработанных алмазов более низкой стоимости из Анголы и России способствовал ослаблению рынка ограненных алмазов весом менее 1 карата, говорится в пресс-релизе.

Падение цен на бриллианты продолжается с июня 2025 года, когда на них повлияли опасения из-за повышения импортных пошлин США, избытка менее востребованных позиций и сезонного замедления активности. До этого с февраля по май цены на бриллианты росли.

Читайте нас также:
#цены #рынок
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

