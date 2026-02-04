Baltijas balss logotype
Билет на тот свет. Deutsche Bahn: безбилетник убил кондуктора 0 403

В мире
Дата публикации: 04.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Билет на тот свет. Deutsche Bahn: безбилетник убил кондуктора
ФОТО: pixabay

Проводник поезда не пережил нападения во время проверки билетов. В день происходит пять подобных инцидентов на региональных линиях.

В ФРГ профсоюз железнодорожников и транспортников EVG призывает принять меры против участившейся агрессии пассажиров в отношении сотрудников поездов после смерти кондуктора во вторник. Пассажир регионального поезда в Рейнланд-Пфальце не купил билет на поезд. Вскоре после отправления со станции Ландштуль он напал на подошедшего к нему кондуктора и сильно избил его. 36-летний сотрудник регионального экспресса умер в больнице.

Нападавший - гражданин Греции, не имеющий постоянного места жительства в Германии - задержан на месте правоохранительными органами. Расследование по подозрению в убийстве взяла на себя прокуратура Кайзерслаутерна.

Глава Deutsche Bahn Эвелин Палла написала, что потрясена случившимся. Профсоюз железнодорожников и транспортников также выразил свои соболезнования близким погибшего и почтил его память минутой молчания. "Сегодня семья железнодорожников замерла", - написал Мартин Буркерт, председатель EVG.

Он пообещал "буквально с завтрашнего дня" усилить давление на власти. " Это жестокое нападение должно стать поводом для переосмысления. Мы ждем от политиков немедленных мер по усилению безопасности. Подобное не должно повториться", - заявил он.

Его позицию разделяют и высших политических эшелонах. "Участившиеся случаи насилия в отношении сотрудников государственных служб и других организаций, предоставляющих услуги, например, железнодорожников, требуют решительных мер", - заявил федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС). Он призывает значительно ужесточить и расширить диапазон наказаний. А министр юстиции Штефани Хубиг заверила общество, что "государство не будет молчать, и преступника привлекут к ответственности".

Депутат Бундестага Дитмар Бартш запросил в правительстве статистику по нападениям на железной дороге с января по конец октября 2025 года. Выяснилось, что в среднем в этот период ежедневно происходило пять физических нападений на работников Deutsche Bahn, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Угрозы без физического противостояния также являются обычным явлением: они происходят в среднем четыре раза в день.

Половина нападений приходится на сотрудников поездов на региональных линиях, однако атакам также подвергаются уборщики или обслуживающий персонал на вокзалах.

#транспорт #преступность #безопасность #насилие #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
